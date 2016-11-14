Путин пригласил нового президента Молдавии в Россию

Российский лидер Владимир Путин пригласил избранного президента Молдавии Игоря Додона посетить РФ с визитом. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Путин поздравил Додона с победой на выборах и отметил, что их итоги свидетельствует о поддержке избирателями курса нового главы государства «на достижение социально-экономической стабильности в стране и выстраивание сбалансированных внешнеполитических приоритетов». Он также пожелал Додону успехов на посту президента.

Пригласив Додона в Москву, Путин «выразил настрой на конструктивный диалог и активную совместную работу» по развитию отношений между Россией и Молдавией.

Ранее Додон после победы на выборах заявил, что первый свой визит в качестве президента Молдавии совершит именно в Россию. Кроме того, он де-факто признал Крым российской территорией.

