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Путин пригласил нового президента Молдавии в Россию

18:32 14.11.2016
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
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Российский лидер Владимир Путин пригласил избранного президента Молдавии Игоря Додона посетить РФ с визитом. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Путин поздравил Додона с победой на выборах и отметил, что их итоги свидетельствует о поддержке избирателями курса нового главы государства «на достижение социально-экономической стабильности в стране и выстраивание сбалансированных внешнеполитических приоритетов». Он также пожелал Додону успехов на посту президента.

Пригласив Додона в Москву, Путин «выразил настрой на конструктивный диалог и активную совместную работу» по развитию отношений между Россией и Молдавией.

Ранее Додон после победы на выборах заявил, что первый свой визит в качестве президента Молдавии совершит именно в Россию. Кроме того, он де-факто признал Крым российской территорией.
 

Темы: Россия, Молдавия, Отношения России с республиками бывшего СССР, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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14.11.2016, 21:21
Гость: Праально!

Глядишь, и с Молдавии долга миллиардов 11 долларей, как обычно спишет.
14.11.2016, 21:00
Гость: Микс

Правильно сделал!
14.11.2016, 19:31
Гость: 123

Российская история подходит к своему логичному концу? несколько прощальных слов_____ Формально государство пока ещё существует, но в действительно нравственный и экономический упадок уже необратим. Закат этого огромного монстра бесславен и полон позора. И нет никакой жалости, есть только печальное осознание, что вся его история была тщетна с самого начала и все жертвы, которые люди приносили вопреки его злу и самодурству были напрасны.
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