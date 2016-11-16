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В Москве задержали бывшего вице-губернатора Петербурга

11:41 16.11.2016
Фото с сайта spb.gov
Фото с сайта spb.gov
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Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Марат Оганесян задержан в Москве по подозрению в мошенничестве при строительстве футбольного стадиона «Зенит-Арена», говорится в сообщении СК.

По версии следствия, Оганесян незаконно привлек к строительству стадиона в качестве субподрядчика акционерное общество ТДМ, которое должно было обеспечить «Зенит-Арену» видеотаблом. Позже бывший вице-губернатор организовал на счет ТДМ перечисление авансе суммой более 50 миллионов рублей. В последствии эти деньги были похищены через фирмы-однодневки. Следователи полагают, Оганесян знал, что субподрядчик не собирается расходовать средства на поставку видеотабло.

В ближайшее время чиновник будет этапирован из Москвы в Петербург.

Новый стадион на Крестовском острове в Санкт-Петербурге начали строить для футбольного клуба "Зенит" в 2007 году, но в связи с заявкой на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года проект отправляли на доработку, чтобы арена полностью соответствовала требованиям ФИФА по вместимости и безопасности.

Марат Оганесян занимал должность вице-губернатора Петербурга по вопросам строительства с марта 2013 года по апрель 2015-го. В его обязанности входило курирование строительства «Зенит-Арены».

Темы: Санкт-Петербург, Преступления чиновников и государственных служащих в России, Бюрократия и чиновничество в России, Правительство Санкт-Петербурга
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Комментарии читателей
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16.11.2016, 12:52
Братан!

Ты еще про лиц "известной" национальности поспрашивай...
16.11.2016, 12:52
ждем с нетерпением

задержания бывшего начальства этого бывшего зама.
16.11.2016, 12:44
Остатки империи

деда Хасана. На смену им опять приходят те, кого унизил Хасан в 90-х после войны в Чечне, и те кто рулил всем банковским бизнесом до войны. От империи деда Хасана остался ещё председатель ассоциации банков России(Всероссийский банковский совет), учреждённой на американские деньги с российским уклоном всё тем же незабвенным и мудрым ЦРУ США под эгидой Ротшильдов, которые никак не хотят отдавать свои долги и проценты России с византийского золота, вложенного царём Николаем 2 в Организованный им Всемирный Банк ФРС мира, переименованный Ротшильдами после уничтожения императорской семьи, в ФРС США.
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