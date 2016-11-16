В Москве задержали бывшего вице-губернатора Петербурга

Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Марат Оганесян задержан в Москве по подозрению в мошенничестве при строительстве футбольного стадиона «Зенит-Арена», говорится в сообщении СК.

По версии следствия, Оганесян незаконно привлек к строительству стадиона в качестве субподрядчика акционерное общество ТДМ, которое должно было обеспечить «Зенит-Арену» видеотаблом. Позже бывший вице-губернатор организовал на счет ТДМ перечисление авансе суммой более 50 миллионов рублей. В последствии эти деньги были похищены через фирмы-однодневки. Следователи полагают, Оганесян знал, что субподрядчик не собирается расходовать средства на поставку видеотабло.

В ближайшее время чиновник будет этапирован из Москвы в Петербург.

Новый стадион на Крестовском острове в Санкт-Петербурге начали строить для футбольного клуба "Зенит" в 2007 году, но в связи с заявкой на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года проект отправляли на доработку, чтобы арена полностью соответствовала требованиям ФИФА по вместимости и безопасности.

Марат Оганесян занимал должность вице-губернатора Петербурга по вопросам строительства с марта 2013 года по апрель 2015-го. В его обязанности входило курирование строительства «Зенит-Арены».