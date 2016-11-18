С Байконура стартовал «Союз» с экипажем 50-й экспедиции МКС

Пилотируемый корабль «Союз МС-03» стартовал с космодрома «Байконур» к Международной космической станции. Прямую трансляцию пуска вел Роскосмос.

На борту находятся члены экспедиции МКС-50 космонавт Олег Новицкий, астронавт NASA Пегги Уитсон и астронавт ESA Тома Песке. Они присоединятся к американцу Роберту Кимбро и россиянам Сергею Рыжикову и Андрею Борисенко, которые прилетели на станцию в октябре в составе 49-й экспедиции.

Старт произошел в 23:20 по московскому времени.

Сближение «Союза» с МКС и состыковка с исследовательским модулем «Рассвет» проведут по двухсуточной схеме в автоматическом режиме, контролировать процесс будут сотрудники Центра управления полетами (ЦУП) и российские космонавты на МКС.

«18 ноября запланирован номинальный двухимпульсный маневр формирования орбиты фазирования ТПК "Союз МС-03". Этот маневр увеличит высоту орбиты примерно на 100 км. На начало вторых суток полета запланирована дополнительная номинальная коррекция. На дальнем участке автономного сближения ТПК с МКС 19 ноября предполагается шестиимпульсный маневр, который позволит перейти к автоматическим процедурам облета станции, зависания и причаливания ТПК «Союз МС-03» к МКС», — говорится в сообщении «Роскосмоса». Там также отмечается, что старт операции «Касание» намечен на 01:01 мск 20 ноября.