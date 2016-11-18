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С Байконура стартовал «Союз» с экипажем 50-й экспедиции МКС

07:58 18.11.2016
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Пилотируемый корабль «Союз МС-03» стартовал с космодрома «Байконур» к Международной космической станции. Прямую трансляцию пуска вел Роскосмос.

На борту находятся члены экспедиции МКС-50 космонавт Олег Новицкий, астронавт NASA Пегги Уитсон и астронавт ESA Тома Песке. Они присоединятся к американцу Роберту Кимбро и россиянам Сергею Рыжикову и Андрею Борисенко, которые прилетели на станцию в октябре в составе 49-й экспедиции.

Старт произошел в 23:20 по московскому времени.

Сближение «Союза» с МКС и состыковка с исследовательским модулем «Рассвет» проведут по двухсуточной схеме в автоматическом режиме, контролировать процесс будут сотрудники Центра управления полетами (ЦУП) и российские космонавты на МКС.

«18 ноября запланирован номинальный двухимпульсный маневр формирования орбиты фазирования ТПК "Союз МС-03". Этот маневр увеличит высоту орбиты примерно на 100 км. На начало вторых суток полета запланирована дополнительная номинальная коррекция. На дальнем участке автономного сближения ТПК с МКС 19 ноября предполагается шестиимпульсный маневр, который позволит перейти к автоматическим процедурам облета станции, зависания и причаливания ТПК «Союз МС-03» к МКС», — говорится в сообщении «Роскосмоса». Там также отмечается, что старт операции «Касание» намечен на 01:01 мск 20 ноября. 

Темы: Космические исследования и открытия, Международная космическая станция, Роскосмос
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Комментарии читателей
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18.11.2016, 12:42
Гость: М59

А самый большой экипаж остался на корабле Земля - мы все летим в космосе.А пилотов постоянно падающих мимо земли нужно было назвать по фамилии одного из них - падалками.
18.11.2016, 12:24
Гость: полтиннику

Если так интересно, то поизучай глубже тему. Скорее всего, тебе ответ не важен. Важно что-то вякнуть тут на форуме.
18.11.2016, 12:23
Гость: хеку

Ну а что твой врач по этому поводу говорит?
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