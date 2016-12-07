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Макаревичу, Арбениной и Земфире досталось от Спепанцова

15:59 7.12.2016
Стоп-кадр из эфира День-тв
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«Украинский язык не виноват, виноваты упоротые». В эфире канала «День-тв» такую оценку ситуации на Украине дал известный всей стране музыкант Вадим Степанцов (лидер группы «Бахыт-Компот»).

Кроме того, Степанцов подверг убийственной критике тех своих коллег по рок-сообществу, которые занимают «белоленточные» позиции и поддерживают политический режим в Киеве. Досталось Земфире, Арбениной и Андрею Макаревичу, хотя Степанцов отметил, что Макаревич действует открыто, а гораздо хуже «те змеи, которые держат фигу в кармане».

Лидер «Бахыт-Компота» подчеркнул, что симпатизирует ДНР и ЛНР, и его последние песни призваны способствовать миру в Донбассе. Однако, по словам музыканта, именно эти композиции и не берут в ротацию крупнейшие медиа-холдинги. На этом фоне песни Макаревича и других исполнителей, известных антипутинскими и промайданными заявлениями, широко рекламируются.  

Степанцов сообщил, что готов выступать в Донецке и Луганске, не требуя гонорара, и планирует в мае 2017 года приехать в ДНР и ЛНР. Полную версию жесткого и бескомпромиссного интервью смотрите здесь:

Темы: Россия, Украина, Звезды российской музыкальной индустрии
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