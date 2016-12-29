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Ворона обокрала гражданина Эстонии на российской границе

22:05 29.12.2016
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Гражданин Эстонии лишился своего паспорта при выезде из России по вине вороны. Птица украла у него документ на многостороннем автомобильном пункте пропуска в Ивангороде Ленинградской области, сообщает РИА новости.

Инцидент произошел во время процедуры таможенного оформления транспортного средства. Ворона действовала быстро и неожиданно, ни владелец паспорта, ни сотрудники пункта пропуска не успели среагировать на происходящее.

Поймать пернатую воровку не удалось. В связи с этим было составлено заявление об утрате паспорта. Местные полицейские порекомендовали гостю России обратиться в эстонское консульство в Санкт-Петербурге для оформления нового паспорта.

Через пару дней украденный паспорт нашелся, ворона выбросила документ неподалеку от пешеходного пункта пропуска. Правда, для пересечения границы использовать его уже нельзя – в паспорте не хватает одного листа, рассказали в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.
 

Темы: Россия, Ленинградская область, Происшествия, Животные
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Комментарии читателей
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30.12.2016, 00:26
Гость: А чё?

Вороны умные птицы, у них интеллект повыше многих прямоходящих эстов. Врага они чуют на расстоянии, и крепко защищают свою территорию.
30.12.2016, 00:13
Гость: ....для чего, для чего..?

Важен тот момент, что ворона использовала один лист из паспорта. Сами догадайтесь для чего используют листик бумаги.
29.12.2016, 23:32
Гость: кар-р-р

На фото не ворона, а грач
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