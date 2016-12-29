Ворона обокрала гражданина Эстонии на российской границе

Гражданин Эстонии лишился своего паспорта при выезде из России по вине вороны. Птица украла у него документ на многостороннем автомобильном пункте пропуска в Ивангороде Ленинградской области, сообщает РИА новости.

Инцидент произошел во время процедуры таможенного оформления транспортного средства. Ворона действовала быстро и неожиданно, ни владелец паспорта, ни сотрудники пункта пропуска не успели среагировать на происходящее.

Поймать пернатую воровку не удалось. В связи с этим было составлено заявление об утрате паспорта. Местные полицейские порекомендовали гостю России обратиться в эстонское консульство в Санкт-Петербурге для оформления нового паспорта.

Через пару дней украденный паспорт нашелся, ворона выбросила документ неподалеку от пешеходного пункта пропуска. Правда, для пересечения границы использовать его уже нельзя – в паспорте не хватает одного листа, рассказали в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

