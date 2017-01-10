Власти Санкт-Петербурга передадут Исаакиевский собор РПЦ

Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге будет передан Русской православной церкви (РПЦ). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря губернатора города Георгия Полтавченко Андрея Кибитова.

Он уточнил, что в соответствии с договоренностью между главой северной столицы и патриархом Московским и Всея Руси Кириллом храм сохранит музейную и просветительскую функции.

Кибитов также отметил, что существует ряд вопросов относительно передачи и будущего использования храма. В частности, необходимо согласование с Минкультом, так как собор располагает большим количеством музейных экспонатов и находится под охраной ЮНЕСКО.

По словам Кибитова, на урегулирование всех вопросов может понадобиться не один месяц.

Ранее петербургская епархия РПЦ уже просила власти передать ей Исаакиевский собор в безвозмездное пользование, но получила отказ. Администрация объяснила свое решение тем, что в этом случае расходы по содержанию и реставрации лягут на городской бюджет и повлекут серьезные дополнительные расходы.

