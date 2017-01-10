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Власти Санкт-Петербурга передадут Исаакиевский собор РПЦ

21:21 10.01.2017
Исаакиевский собор. Фото с сайта wikipedia.org
Исаакиевский собор. Фото с сайта wikipedia.org
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Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге будет передан Русской православной церкви (РПЦ). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря губернатора города Георгия Полтавченко Андрея Кибитова.

Он уточнил, что в соответствии с договоренностью между главой северной столицы и патриархом Московским и Всея Руси Кириллом храм сохранит музейную и просветительскую функции.

Кибитов также отметил, что существует ряд вопросов относительно передачи и будущего использования храма. В частности, необходимо согласование с Минкультом, так как собор располагает большим количеством музейных экспонатов и находится под охраной ЮНЕСКО.

По словам Кибитова, на урегулирование всех вопросов может понадобиться не один месяц.

Ранее петербургская епархия РПЦ уже просила власти передать ей Исаакиевский собор в безвозмездное пользование, но получила отказ. Администрация объяснила свое решение тем, что в этом случае расходы по содержанию и реставрации лягут на городской бюджет и повлекут серьезные дополнительные расходы.
 

Темы: Россия, Санкт-Петербург, Православная церковь в России, Правительство Санкт-Петербурга
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Комментарии читателей
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11.01.2017, 01:27
Гость: Леня

А интересно Казанский собор раньше кому принадлежал?
11.01.2017, 00:45
Гость: вася

религия-опиум для народа.Слова Ленина актуальны.Зачем отдавать прекрасный собор мракобесию?
11.01.2017, 00:33
Гость: Севе

Сейчас собор, будучи одновременно музеем и действующей церковью, содержит себя сам, да ещё и приносит доход городу.
Если перейдет в руки РПЦ, то она не сможет его полноценно содержать, и обратится за помощью в мэрию. Расходы тогда повесят на горожан.
Хотите лишнюю строку в бюджете? Вам некуда деньги девать?
Пусть уж лучше остается музеем, тем более, что службы там проводятся постоянно. А церковникам желать материального должно быть стыдно.
О душе пусть думают, а не как захапать в собственность нагретое место.
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