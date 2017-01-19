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Мутко: для адаптации «Зенит-Арены» требуется еще два миллиарда рублей

13:29 19.01.2017
Министр спорта Виталий Мутко © KM.RU, Илья Шабардин
Министр спорта Виталий Мутко © KM.RU, Илья Шабардин
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Для адаптации футбольного стадиона «Зенит-Арена» к требованиям ФИФА требуется полтора-два миллиарда рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство "Р-Спорт".

Разрешение на ввод арены в эксплуатацию петербургская администрация получила 29 декабря. За неделю до выдачи разрешения председатель временной комиссии Совета Федерации по вопросам подготовки и проведения чемпионата мира Вадим Тюльпанов сообщил, что на строительство стадиона, который также примет матчи Кубка конфедераций - 2017 и чемпионата мира - 2018, было потрачено около 41 млрд рублей. Позже стало известно, что это не окончательная цифра - так, администрация Санкт-Петербурга заключила два дополнительных контракта с компанией «Метрострой», касающихся благоустройства территории вокруг стадиона, а также его достройки: первый - стоимостью 952,86 млн рублей, а второй - 2,08 млрд рублей. 

«Все периметры безопасности должны быть достроены. Все вместе будут доводить стадион до конца (и город, и футбольный клуб «Зенит», и ФИФА). Для чемпионата мира нужно еще 1,5-2 миллиарда рублей. Для чемпионата Европы (Евро-2020 пройдет в городах 12 стран мира, в том числе и в Санкт-Петербурге — ред.) ничего не нужно будет адаптировать, стадион будет готов», — сказал Мутко.

Стадион начали строить для футбольного клуба «Зенит» в 2007 году, но в связи с заявкой на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года проект отправляли на доработку, чтобы арена полностью соответствовала требованиям ФИФА по вместимости и безопасности.

Темы: Чемпионат мира по футболу-2018 в России, Министерство спорта РФ
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Комментарии читателей
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19.01.2017, 17:35
Гость: Мик

Может правила ФИФА изменить дешевле?! Дать в лапу и пусть пасутся.
19.01.2017, 17:21
Гость: Чиновники

мастера выдумывать всякие эвфемизмы типа адаптации)) нет чтобы сказать для разворовывания)))
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ВИКИ "Эвфеми́зм (греч. ευφήμη — «благоречие») — нейтральное по смыслу и эмоциональной «нагрузке» слово или описательное выражение, обычно используемое в текстах и публичных высказываниях для замены других, считающихся неприличными или неуместными, слов и выражений. В политике эвфемизмы часто используются для смягчения некоторых слов и выражений с целью введения общественности в заблуждение и фальсификации действительности. Например, использование выражения «допрос с пристрастием» вместо слова «пытки»[1], «акция» у нацистов для завуалированного названия массовых расстрелов, "устранить" вместо "убить" и т. п."
19.01.2017, 17:21
Гость: требуется полтора-два миллиарда рублей

Сэм, так, восэм, примэрно... (с)
При "отце родном" он вместе со всей этой строительной шайкой уже давно нюхал бы глину на глубине 2 метра.
А у нас - ничего, в героях ходит, командует.
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