Мутко: для адаптации «Зенит-Арены» требуется еще два миллиарда рублей

Для адаптации футбольного стадиона «Зенит-Арена» к требованиям ФИФА требуется полтора-два миллиарда рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство "Р-Спорт".

Разрешение на ввод арены в эксплуатацию петербургская администрация получила 29 декабря. За неделю до выдачи разрешения председатель временной комиссии Совета Федерации по вопросам подготовки и проведения чемпионата мира Вадим Тюльпанов сообщил, что на строительство стадиона, который также примет матчи Кубка конфедераций - 2017 и чемпионата мира - 2018, было потрачено около 41 млрд рублей. Позже стало известно, что это не окончательная цифра - так, администрация Санкт-Петербурга заключила два дополнительных контракта с компанией «Метрострой», касающихся благоустройства территории вокруг стадиона, а также его достройки: первый - стоимостью 952,86 млн рублей, а второй - 2,08 млрд рублей.

«Все периметры безопасности должны быть достроены. Все вместе будут доводить стадион до конца (и город, и футбольный клуб «Зенит», и ФИФА). Для чемпионата мира нужно еще 1,5-2 миллиарда рублей. Для чемпионата Европы (Евро-2020 пройдет в городах 12 стран мира, в том числе и в Санкт-Петербурге — ред.) ничего не нужно будет адаптировать, стадион будет готов», — сказал Мутко.

Стадион начали строить для футбольного клуба «Зенит» в 2007 году, но в связи с заявкой на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года проект отправляли на доработку, чтобы арена полностью соответствовала требованиям ФИФА по вместимости и безопасности.