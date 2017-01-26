Клименко высказался за ограничение интернета в России

Советник президента России по вопросам развития интернета Герман Клименко выступил за ограничение интернета в стране. По его мнению, это единственный способ обеспечить информационную безопасность передает «Интерфакс».

По мнению Клименко, России стоит воспользоваться опытом КНР. Китай менее щепетилен к мнению общества, они оценили угрозу и ограничили интернет. Теперь у них таких проблем нет», - цитирует агентство его высказывание в ходе лекции «Информационная безопасность в России» в генштабе ВС РФ.

Советник главы государства пожаловался на то, что иностранные компании, работающие в России, не отвечают на запросы ее правоохранительных органов. Он также отметил, что любое уважающее себя государство должно «выкинуть» иностранные соцсети и мессенджеры, отказывающиеся сотрудничать с правоохранителями.

В СПЧ усомнились в том, что китайский метод можно считать эффективной мерой обеспечения информбезопасности, пишут «Известия». В Кремле отметили, что предложение Клименко является только его частной точкой зрения, передает ТАСС.

