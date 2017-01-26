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Клименко высказался за ограничение интернета в России

19:32 26.01.2017
Фото с сайта toprekord.ru
Фото с сайта toprekord.ru
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Советник президента России по вопросам развития интернета Герман Клименко выступил за ограничение интернета в стране. По его мнению, это единственный способ обеспечить информационную безопасность передает «Интерфакс».

По мнению Клименко, России стоит воспользоваться опытом КНР. Китай менее щепетилен к мнению общества, они оценили угрозу и ограничили интернет. Теперь у них таких проблем нет», - цитирует агентство его высказывание в ходе лекции «Информационная безопасность в России» в генштабе ВС РФ.

Советник главы государства пожаловался на то, что иностранные компании, работающие в России, не отвечают на запросы ее правоохранительных органов. Он также отметил, что любое уважающее себя государство должно «выкинуть» иностранные соцсети и мессенджеры, отказывающиеся сотрудничать с правоохранителями.

В СПЧ усомнились в том, что китайский метод можно считать эффективной мерой обеспечения информбезопасности, пишут «Известия». В Кремле отметили, что предложение Клименко является только его частной точкой зрения, передает ТАСС.
 

Темы: Россия, Обеспечение безопасности России, Интернет в России, Интернет-компании, Компьютерная безопасность
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Комментарии читателей
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27.01.2017, 00:59
Гость: Запретить импортные компутеры

Пусть только на наших, проверенных работают. Иностранные компутеры могут принести вред и вредоносное программное обеспечение. Поэтому работать всем можно только на отечественных компьютерах.
27.01.2017, 00:06
Гость: xxxl

верно подмечено,"«выкинуть» иностранные соцсети и мессенджеры, отказывающиеся сотрудничать с правоохранителями",
за рубежом очень жёстко к этому подходят, а у нашей власти - демагогия...
26.01.2017, 22:33
Гость: Опыт Китая

очень сложен для России. А вот опыт КНДР в самый раз.
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