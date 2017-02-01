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Сердюкова могут назначить заместителем гендиректора «Ростеха»

10:16 1.02.2017
Анатолий Сердюков. Фото с сайта kremlin.ru
Анатолий Сердюков. Фото с сайта kremlin.ru
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Бывший министр обороны Анатолий Сердюков может занять пост заместителя главы "Ростеха", который освободился после назначения Дмитрия Шугаева директором Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС), пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на высокопоставленные источники в правительстве и среди топ-менеджеров оборонных предприятий.

Шугаев отвечал в госкорпорации за международное сотрудничество и региональную политику.
Источники "Ъ" в Белом доме и авиационной отрасли утверждают также, что имя экс-министра обороны есть в списке кандидатов в совет Объединенной авиастроительной корпорации, который в январе Минэкономики внесло в правительство.

Анатолий Сердюков покинул Минобороны в 2012 году после раскрытия масштабной схемы хищений государственной собственности в ведомстве.

В ноябре 2013 года он занял пост гендиректора Федерального исследовательского испытательного центра машиностроения, который входит в "Ростехнологии". В октябре 2015 года Сердюкова назначили исполнительным директором по авиационному кластеру государственной корпорации "Ростех", а в декабре он вошел в совет директоров одной из структур "Ростеха" — холдинга "Вертолеты России"

Темы: Анатолий Сердюков, Ростехнологии
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Комментарии читателей
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01.02.2017, 18:52
Гость: Однако...

Приличных слов нет! В зобу дыханье сперло. Поэтому я нецензурно помолчу.ч
01.02.2017, 18:18
Гость: кто же персонально ручается за Толяна?

Крышуя, спасти от тюрьмы "своего"
И снова в начальники двигать его?!
Прожжённому вору за супер хищенье
Какое такое еще "назначенье"?!
01.02.2017, 15:59
Гость: Гость

Ну что вы? Сердюкова ведь за хищения, а Васильеву за аморалку.
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