Роспотребнадзор поддержал запрет скидок на алкоголь

Скидочные акции на алкоголь являются рекламой и должны быть запрещены. Об этом РИА Новости заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Скидочные акции должны рассматриваться, как и любая другая рекламная кампания, и должны быть запрещены», — сказала она, комментируя предложение об исключении алкоголя из акций магазинов.

О том, что в Госдуме готовят законопроект, который вводит запрет на включение алкоголя в скидочные акции, сообщил телеканал RT 3 февраля. По информации телеканала, поправки в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления алкогольной продукции» подготовил депутат Владимир Сысоев.

По его мнению, скидки на алкоголь провоцируют покупателя на вредную покупку и побуждают к потреблению. «Проблема алкоголизации населения сегодня стоит на повестке дня, и, когда мы боремся с этим на законодательном уровне, ретейлеры, наоборот, занимаются пособничеством алкоголизму», — сказал он.