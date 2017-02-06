]]> ]]>
Главная В России Новости

Роспотребнадзор поддержал запрет скидок на алкоголь

13:36 6.02.2017
Герб Роспотребнадзора © KM.RU, Алексей Белкин
Герб Роспотребнадзора © KM.RU, Алексей Белкин
Материалы по теме:

Скидочные акции на алкоголь являются рекламой и должны быть запрещены. Об этом РИА Новости заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Скидочные акции должны рассматриваться, как и любая другая рекламная кампания, и должны быть запрещены», — сказала она, комментируя предложение об исключении алкоголя из акций магазинов.

О том, что в Госдуме готовят законопроект, который вводит запрет на включение алкоголя в скидочные акции, сообщил телеканал RT 3 февраля. По информации телеканала, поправки в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления алкогольной продукции» подготовил депутат Владимир Сысоев.

По его мнению, скидки на алкоголь провоцируют покупателя на вредную покупку и побуждают к потреблению. «Проблема алкоголизации населения сегодня стоит на повестке дня, и, когда мы боремся с этим на законодательном уровне, ретейлеры, наоборот, занимаются пособничеством алкоголизму», — сказал он.

Темы: Борьба с наркоманией и алкоголизмом в России, Производство и продажа алкоголя, Роспотребнадзор
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
06.02.2017, 19:46
прохожий

Я так понимаю что РПН всем россиянам в провинции предлагает пить лосьон для свежести яиц?
06.02.2017, 18:38
Trofym

По моим наблюдениям, скидки, как правило, предоставляются только на алкоголь средней стоимости и выше. Поэтому апелляция к алкоголизации населения России здесь неуместна. Также вызывает большое сомнение актуальность и востребованность данного закона. Кстати, про экономическую составляющую (прибыль продавцов и производителей алкоголя, повышение производительности на других предприятиях) вообще ни гу-гу...
В дополнение к вышесказанному, хочется задать вопрос (боюсь, что риторический) о законодательных инициативах по созданию новых рабочих мест, по увеличению заработной платы, по решению проблем моногородов... Ну и так далее...
06.02.2017, 15:51
Евгений В

На сколько я понял из последних действий по эмбарго на мясо птицы и животных, Роспотребнадзор выполняет роль, прежде всего, лишь исполнителя политических решений при президентской команде. Вчера в новостях по поводу эмбарго появилось две версии этой организации и Сергея Лаврова, которому предпочитаю верить больше, ввиду коррумпированности Роспотребнадзора.
Все комментарии (4)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.