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Губернатор Рязанской области подал в отставку

10:37 14.02.2017
Фото с сайта kremlin.ru
Фото с сайта kremlin.ru
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Губернатор Рязанской области Олег Ковалев объявил о досрочном уходе в отставку. Об этом сообщает ТАСС.

По информации «Дождя», Ковалева на посту главы региона сменит депутат-единорос Николай Любимов, который ранее был вице-губернатором соседней Калужской области.

«В Рязанской области я отработал почти девять лет. В сентябре очередные выборы губернатора… Я принял для себя решение не выдвигаться на новый срок», — сказал Ковалев на заседании областного правительства.

Ковалев стал уже четвертым главой региона, сложившим полномочия с начала февраля 2017 года. Президент России Владимир Путин уже принял отставку глав Пермского края, Бурятии и Новгородской области.

Отставка также предстоит главе Карелии Александру Худилайнену, пишут «Ведомости». Кандидатами на его пост издание называет руководителя Рослесхоза Ивана Валентика, начальника карельского управления ФССП Андрея Галямова, а также директора ФССП Артура Парфенчикова.

Темы: Рязанская область, Отставки и назначения в российской политике
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Комментарии читателей
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14.02.2017, 12:54
Если

губернаторов отстраняют от должности в связи с утратой доверия, к примеру падением ВВП вверенного им региона, то делают это наверное поздновато, ещё при назначении губернатор должен знать если экономика будет падать или топтаться на месте то срок полномочий не будет превышать и трёх лет. Когда Россия скатилась уже на 10-е место по объёму ВВП, и процесс падения не остановлен, а это чревато заметными проблемами, то тут есть над чем задуматься, государство со слабой экономикой не может быть сильным, не может иметь сильную армию, не может решать на нужном уровне социальные проблемы, не может пользоваться должным уважением в мире. К стати у самой бедной страны ЕС Болгарии где кроме помидор и сладкого перца ничего нет, минимальная зарплата установленная государством в 2 раза выше (235 евро), чем в самой богатой стране мира - России, неговоря уже о небогатой тоже Ирландии где этот показатель составляет 1563 евро.
14.02.2017, 12:43
мик

Лучше бы его коммунист сменил.
14.02.2017, 11:42
Гость

А старые губернаторы будут противостоять обнищанию? Да у них и возможностей таких нет. Чистят к выборам, а не к реформам. Нужно обеспечить результат на выборах. О "после выборов" еще и не думают - слишком нескоро.
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