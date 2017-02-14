Губернатор Рязанской области подал в отставку

Губернатор Рязанской области Олег Ковалев объявил о досрочном уходе в отставку. Об этом сообщает ТАСС.

По информации «Дождя», Ковалева на посту главы региона сменит депутат-единорос Николай Любимов, который ранее был вице-губернатором соседней Калужской области.

«В Рязанской области я отработал почти девять лет. В сентябре очередные выборы губернатора… Я принял для себя решение не выдвигаться на новый срок», — сказал Ковалев на заседании областного правительства.

Ковалев стал уже четвертым главой региона, сложившим полномочия с начала февраля 2017 года. Президент России Владимир Путин уже принял отставку глав Пермского края, Бурятии и Новгородской области.

Отставка также предстоит главе Карелии Александру Худилайнену, пишут «Ведомости». Кандидатами на его пост издание называет руководителя Рослесхоза Ивана Валентика, начальника карельского управления ФССП Андрея Галямова, а также директора ФССП Артура Парфенчикова.