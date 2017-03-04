Инициативу Владимира Путина оценивает Игорь Стрелков

Мы обратились к Игорю Стрелкову, чтобы узнать его оценку шагов руководства России и ДНР

В последнее время произошел ряд событий, резко изменивших ситуацию вокруг конфликта в Донбассе. Александр Захарченко объявил торговую блокаду Украины. Владимир Путин подписал указ, де-факто означающий признание документов ДНР и ЛНР. Мы обратились к Игорю Стрелкову, чтобы узнать его оценку шагов руководства России и ДНР.

- Если бы вы могли влиять на ситуацию вокруг Украины, то как бы вы урегулировали конфликт между Киевом с одной стороны и Донецком, Луганском, с другой?

- Я бы поставил Украине ультиматум: немедленно вывести войска за пределы Донецкой и Луганской республик. В случае неисполнения ультиматума объявил бы о признании республик и гарантировал бы их защиту. То есть ввел бы миротворческие силы.

- Как вы оцениваете шаг Владимира Путина признать документы ДНР и ЛНР?

- Пока это объявлено как временная мера, которая может быть развернута как в сторону будущего признания республик, так и вообще отменена, в случае достижения каких-то договоренностей с Украиной. Да, это важный шаг, но промежуточный. Его можно отыграть назад.

- Захарченко заявил о введении торговой блокады в отношении Украины. Ваша оценка.

- Ситуация, естественно обостряется, и всем ясно, что «Минск» провалился. Наконец-то наши «геополитические гении» допетрили, что не будет «Минск» реализован. Причем то, что «Минск-2» не будет работать, это было ясно с самого начала.

- Как вы относитесь к идее выдавать российские паспорта на Украине, то есть не только в ДНР и ЛНР?

- Я отношусь к этому положительно, разрешив брать такие паспорта всем, кто не запятнал себя сотрудничеством с бандеровским режимом. Тогда бы без войны можно было бы присоединить всю Украину. Две трети граждан Украины, а то и три четверти, захотели бы получить российские паспорта.

- Погодите, ну, допустим, возьмут украинцы российские паспорта, преследуя, например, чисто меркантильные интересы, и что? Украинские же паспорта они бы сохранили.

- Основная масса населения, за исключением отдельных альтруистов, живет для себя. И как раз по этой причине, имея российское гражданство, они захотели бы получить и те льготы, которые имеют российские граждане. А чтобы их получать, они должны бы в какой-то степени способствовать сохранению и приумножению данного государства. Мало раздать паспорта, необходимо выстроить соответствующую политику, чтобы было выгодно жить в России с российскими паспортами. Но раздача паспортов это был бы первый и логичный шаг, и начинать надо было бы именно с ДНР, ЛНР и других областей Новороссии.

- А по вашим оценкам, сколько в Новороссии желающих взять российские паспорта?

- В 2014 около половины хотели присоединения к России, а не принявших бандеровский переворот было гораздо больше. Мне это говорили в том числе и украинские военные.

- Сейчас не 2014, а 2017 год, ситуация могла измениться.

- Правильно, ничто не стоит на месте. Бандеровцам дали три года для оголтелой пропаганды. Разумеется, без отстранения бандеровского, антирусского режима от власти мир, более-менее, надежный - невозможен. Все необходимые меры на Украине могут начинать только после отстранения бандеровской банды от власти.

- Предположим, «майданщики» потеряли власть, и что бы вы тогда предложили?

- Я бы выступил за Союзное государство России, Украины и Новороссии.

- Спасибо за ответы.

Интервью подготовил Дионис Каптарь

