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В РПЦ опровергли мироточение бюста Николая II

20:00 7.03.2017
Николай II. Изображение с сайта wikipedia.org
Николай II. Изображение с сайта wikipedia.org
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Комиссия РПЦ, в состав которой вошли представители Симферопольской и Крымской епархии не подтвердили сообщения о мироточении бюста Николая II в Симферополе.

«На момент посещения часовни святых царственных страстотерпцев комиссией следов мироточения на бронзовом бюсте царя-страстотерпца Николая II и иконах в часовне не установлено», - цитирует «Интерфакс» пресс-службу епархии.

Для принятия окончательного суждения по данному вопросу окормляющему часовню священнику рекомендовано продолжить наблюдение. В случае появления следов мироточения он должен будет уведомить об этом правящего архиерея и комиссию.

О мироточении бюста императора некоторое время назад сообщила депутат Госдумы Наталья Поклонская, что вызвало весьма неоднозначную реакцию пользователей соцсетей. В РПЦ призвали комментаторов отказаться как от язвительных насмешек, так и от восторженной экзальтации по данному поводу до проведения проверки.

Мироточением называют необъяснимое появление маслянистой влаги на мощах и иконах святых. По мнению верующих, миро обладает целебными свойствами.
 

Темы: Россия, Православная церковь в России, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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08.03.2017, 05:36
Трезвый

Глупость всегда наказуема. Инициатива г.Поклонской по мироточению бюста Николя не только выставила ее в смешном виде,но сильно ударила по РПЦ снижая его рейтинг в массах.В таких случаях говорят что "дай дураку молиться,тот лоб расшибет" и действительно для депутата Госдумы и генерал-майора место в монастыре.Я не завидую тем подследственным которых будет обвинять Поклонская когда депутатство закончится и она вернется на прокурорскую работу.
08.03.2017, 00:28
ВВВ

Надо же, целая комиссия работала...!
08.03.2017, 00:27
НХ

Лучше не уточнять диагноз Н.Поклонской, а сразу отправить её в монастырь. И реноме сохранит, и сможет постоянно молиться, вспоминать Святого Царя Николая Второго и ходить с его портретом каждый день, а не только в День Победы (к которому он не имеет никакого отношения).
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