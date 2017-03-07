В РПЦ опровергли мироточение бюста Николая II

Комиссия РПЦ, в состав которой вошли представители Симферопольской и Крымской епархии не подтвердили сообщения о мироточении бюста Николая II в Симферополе.

«На момент посещения часовни святых царственных страстотерпцев комиссией следов мироточения на бронзовом бюсте царя-страстотерпца Николая II и иконах в часовне не установлено», - цитирует «Интерфакс» пресс-службу епархии.

Для принятия окончательного суждения по данному вопросу окормляющему часовню священнику рекомендовано продолжить наблюдение. В случае появления следов мироточения он должен будет уведомить об этом правящего архиерея и комиссию.

О мироточении бюста императора некоторое время назад сообщила депутат Госдумы Наталья Поклонская, что вызвало весьма неоднозначную реакцию пользователей соцсетей. В РПЦ призвали комментаторов отказаться как от язвительных насмешек, так и от восторженной экзальтации по данному поводу до проведения проверки.

Мироточением называют необъяснимое появление маслянистой влаги на мощах и иконах святых. По мнению верующих, миро обладает целебными свойствами.

