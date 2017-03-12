В Госдуме рассмотрят новый принцип предоставления гражданства РФ

На рассмотрение Госдумы внесен законопроект, содержащий новый принцип предоставления гражданства Российской Федерации – «право почвы». Об этом РИА Новости рассказал заместитель председателя думского комитета по делам национальностей Руслан Бальбек.

В случае принятия документа, получить российское гражданство в упрощенном порядке смогут носители русского языка, являющиеся выходцами или их родственниками из стран постсоветского пространства или Российской империи.

«Основным критерием будет являться знание русского языка, а также берется за основу связь с территориями Советского Союза и Российской империи», - цитирует Бальбека агентство.

По его словам, авторами законопроекта являются Константин Затулин и Наталья Поклонская. Комитет по делам национальностей дал положительное заключение по проекту.

Принцип «права почвы» позволяет получить гражданство того или иного государства любому лицу, родившемуся на его территории, независимо от расовой, национальной или языковой принадлежности.

