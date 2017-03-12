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В Госдуме рассмотрят новый принцип предоставления гражданства РФ

21:32 12.03.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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На рассмотрение Госдумы внесен законопроект, содержащий новый принцип предоставления гражданства Российской Федерации – «право почвы». Об этом РИА Новости рассказал заместитель председателя думского комитета по делам национальностей Руслан Бальбек.

В случае принятия документа, получить российское гражданство в упрощенном порядке смогут носители русского языка, являющиеся выходцами или их родственниками из стран постсоветского пространства или Российской империи.

«Основным критерием будет являться знание русского языка, а также берется за основу связь с территориями Советского Союза и Российской империи», - цитирует Бальбека агентство.

По его словам, авторами законопроекта являются Константин Затулин и Наталья Поклонская. Комитет по делам национальностей дал положительное заключение по проекту.

Принцип «права почвы» позволяет получить гражданство того или иного государства любому лицу, родившемуся на его территории, независимо от расовой, национальной или языковой принадлежности.
 

Темы: Россия, Законотворческая деятельность в России, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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13.03.2017, 06:22
Гость: Киевским

оккупантам, не забывайте, что весь юго-запад Украины включая Одессу, это русские земли, и города были заложены Екатериной Великой и
были переданы Украине троцкистами-ленинцами, и надо ещё разобраться кто чью землю оккупировал.
13.03.2017, 06:17
Гость: Трезвый

С Поклонской все ясно,но удивляет позиция опытного Затулина."Право почвы" для получения гражданства предполагает получение гражданство по месту рождения и она широко применяется в мире.Причем тут русский язык и территории Российской империи и СССР? Российское гражданство без всяких проволочек (кроме преступников) нужно давать всем представителям коренных народов России (не РИ и СССР) оказавшихся по любым причинам за пределами территории РФ независимо от времени их проживания вне ее пределов.Гражданство должно представляться всем членам семьи без всяких условий только по их заявлению и государство обязано помогать в их обустройстве своей жизни на Родине.Представителем коренного народа РФ относят всех граждан России народ который не имеет своего государства за пределами РФ и тут русский язык не причем.Все остальные граждане других стран,включая и жителей бывшей СССР и РИ должны доказать свою полезность для РФ и иметь уважительные причины для получения гражданства России.Россия не проходной двор и приемом людей из-за границы ее демографические проблемы не решить.
13.03.2017, 05:21
Гость: Чем вы недовольны?

И так вам не так, и эдак не так. А как вы хотите? Черепа мерить циркулем, как один доктор в Германии мерил? Так надо тогда нацистскую теорию прорабатывать, а то как начнут мерить, так девяносто процентов здесь присутствующих инородцами окажутся.
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