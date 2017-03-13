Замену маткапитала выплатами обсудят в Госдуме 23 марта‍

Предложение заменить материнский капитал выплатами обсудят в Госдуме 23 марта на круглом столе, заявил депутат Сергей Вострецов ("Единая Россия"). На этом заседании будет обсуждаться концепция закона, сказал он в эфире "России-24".

Кроме того, будет идти дискуссия о том, стоит ли продлить программу маткапитала еще на пять лет, как ранее предложил Минтруд.

Как сообщалось ранее, Вострецов и председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец выступили с предложением ввести более "гибкую систему" поддержки семей взамен материнского капитала. Речь идет о ежемесячных выплатах на родных и усыновленных детей до достижения ими 18 лет - 3000 руб. за одного ребенка, 8000 за двоих и 15 000 рублей за троих детей.

Предложение об отмене материнского капитала с одновременным повышением ежемесячных пособий на детей пока не обсуждается на уровне правительства, сообщил «Газете.Ru» представитель вице-премьера Ольги Голодец.

«У нас позиции пока нет, теоретически эти предложения обсуждаются в Минтруде, они должны сначала сформулировать свою позицию. Потом уже будем обсуждать его на уровне правительства», — сказал он.

С 2007 года в России действует программа материнского капитала. В настоящее время размер пособия составляет 453 тысячи рублей. Выплаты предоставляются семьям, родившим или усыновившим двух и более детей. Средства можно направлять на улучшение жилищных условий семьи, пенсионное обеспечение матери, обучение ребенка, оборудование жилья средствами для детей-инвалидов, а также погашение ипотеки. Минтруд предложил продлить действие программы до 2023 года.