]]> ]]>
Главная В России Новости

Замену маткапитала выплатами обсудят в Госдуме 23 марта‍

14:13 13.03.2017
Здание Госдумы РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Здание Госдумы РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Материалы по теме:

Предложение заменить материнский капитал выплатами обсудят в Госдуме 23 марта на круглом столе, заявил депутат Сергей Вострецов ("Единая Россия"). На этом заседании будет обсуждаться концепция закона, сказал он в эфире "России-24".

Кроме того, будет идти дискуссия о том, стоит ли продлить программу маткапитала еще на пять лет, как ранее предложил Минтруд.

Как сообщалось ранее, Вострецов и председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец выступили с предложением ввести более "гибкую систему" поддержки семей взамен материнского капитала. Речь идет о ежемесячных выплатах на родных и усыновленных детей до достижения ими 18 лет - 3000 руб. за одного ребенка, 8000 за двоих и 15 000 рублей за троих детей.

Предложение об отмене материнского капитала с одновременным повышением ежемесячных пособий на детей пока не обсуждается на уровне правительства, сообщил «Газете.Ru» представитель вице-премьера Ольги Голодец.

«У нас позиции пока нет, теоретически эти предложения обсуждаются в Минтруде, они должны сначала сформулировать свою позицию. Потом уже будем обсуждать его на уровне правительства», — сказал он.

С 2007 года в России действует программа материнского капитала. В настоящее время размер пособия составляет 453 тысячи рублей. Выплаты предоставляются семьям, родившим или усыновившим двух и более детей. Средства можно направлять на улучшение жилищных условий семьи, пенсионное обеспечение матери, обучение ребенка, оборудование жилья средствами для детей-инвалидов, а также погашение ипотеки. Минтруд предложил продлить действие программы до 2023 года.

Темы: Россия, Законотворческая деятельность в России, Проблемы материнства и детства в России, Государственная Дума РФ
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
13.03.2017, 20:16
Да, да

Бабло уже давно кончилось, как заявил счетовод бабла. Он все направил в свой фонд, дворцы и виноградники. Сейчас объявят с помпой о 3-8 тысячах, а завтра опять опустят рубль и станет это опять три копейки. Власть в руках ворья и мошенников. Уже каждый день они озвучивают всякие мошеннические схемы, чтобы обдурить народ.
13.03.2017, 18:10
Владимир

надо дать чиновникам доступ и к этим деньгам,а то воровать уже почти нечего. Путную премию себе в 300млн выписывать уже страшно стало.
13.03.2017, 17:06
бабло кончается

Сначала перейдут на ежемесячное,потом и его начнут задерживать и т.д.
Все комментарии (6)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.