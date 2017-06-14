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Экс-главу ФСИН Александра Реймера признали виновным в мошенничестве

12:02 14.06.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Замоскворецкий Суд Москвы во вторник огласил мотивировочную часть приговора бывшему директору Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Александру Реймеру по делу о хищении 1,3 млрд рублей при закупке электронных браслетов. Он признан виновным по этому делу. Ранее мы сообщали, что обвинение попросило для Реймера 9 лет колонии.

"Александр Реймер, Николай Криволапов и Виктор Определенов совершили мошенничество", - зачитала судья Замоскорецкого суда Москвы Елена Аверченко текст приговора, передает "Интерфакс".

Напомним, что 22 мая, когда в этом судье выступал прокурор, обвинение попросила для Реймера 9 лет колонии, а также прокурор попросил лишить экс-чиновника всех наград и оштрафовать его на миллион рублей.

Для бывшего заместителя Реймера Николая Криволапова обвинение попросило шесть лет колонии, а для экс-директора государственного центра информационно-технического обеспечения и связи ФСИН Виктор Определенова - семь лет заключения.

Следствие считает, что к производству электронных браслетов привлекались заключенные, заказ размещался без конкурса, сами изделия были ненадлежащего качества, а подсудимые получали откаты в 10%.

Темы: Россия, Москва, Преступления чиновников и государственных служащих в России, Расследования в России, Финансовые махинации и аферы
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Комментарии читателей
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14.06.2017, 14:24
Гость: И чё?

Теперь он будет из люкс-хазы командовать? А миллион штрафа за миллиард украденного и без возмещения, это, кажется, не по-человечески, совсем по миру пустят трудягу-бедолагу.
14.06.2017, 12:18
Гость: Московский д.ф.-м.н. Патриот России и Враг ватников

Это Госдеп ему лярды подкинул чтобы опорочить честного члена ЕР!
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