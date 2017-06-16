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Московский таксист надул журналиста из Чили на 50 тысяч рублей

22:28 16.06.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Чилийский журналист Диего Гаспар Саез Миранда, прилетевший в Москву для освещения матчей Кубка конфедераций-2017, стал жертвой мошенника едва сошел с трапа самолета.

У аэропорта Домодедово он взял такси, чтобы добраться до гостиницы «Краун плаза». Частный извозчик, запросил за услугу 60 тысяч рублей. Правда, доставив иностранца на место, умерил аппетиты до 50 тысяч рублей, сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Когда таксист уехал, журналист сообразил, что его обманули и пожаловался в полицию. Таксиста нашли и задержали. В настоящее время он дает показания в отделении полиции, рассказали РИА новости в пресс-службе ГУ МВД по Москве. В отношении таксиста возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество при получении выплат).

Матчи Кубка конфедераций-2017 пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Первыми сыграют команды России и Новой Зеландии. Встреча состоится завтра на стадионе «Зенит-Арена» в Петербурге.
 

Темы: Россия, Москва, Происшествия, СМИ в мире
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