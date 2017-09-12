]]> ]]>
Главная В России Новости

Социологи назвали главные страхи жителей России

10:44 12.09.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com

Социологи выяснили главные страхи россиян. Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на исследова среди вещей, которых больше всего боятся россияне, значатся бедность и нищета (42%), потеря работы (30%), потеря  денежных накоплений (29%)ние «Левада-Центра», больше всего жители России боятся болезни близких.

Страхи, связанные с проблемами со здоровьем у близких, знакомы 63 процентам респондентов, тревоги по поводу своего состояния здоровья беспооят 48% опрошенных.

Также, среди вещей, которых больше всего боятся россияне, значатся бедность и нищета (42%), потеря работы (30%), потеря денежных накоплений (29%).

Третьей мировой войны боятся 40 процентов опрошенных, далее следуют страхи смерти (33%) и стихийных бедствий (32%), а также нападения преступников (29%), произвола властей (29%), беззакония (29%).

Страхи, связанные со старостью, беспокоят 27 процентов россиян, публичные оскорбления и унижения — 25%, СПИД — 23%, ужесточения политического режима и массовых репрессий — 17%.

Опрос проводился 18-22 августа, в нем приняло участие 1600 человек из 137 населенных пунктов 48 регионов РФ в возрасте старше 18 лет

Темы: Россия, Исследования, Общественное мнение
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
12.09.2017, 14:55
Гость: психиатр

а темноты, высоты, замкнутого пространства уже перестали бояться ?
12.09.2017, 14:48
Гость: население боиться

что своруют все деньги сразу и ему народу ничего не достанеться и тогда все кто ещё работает её потеряет,естественно сразу ухутьшиться здоровье потому как суммы воровства зашкаливают миллиарды ,а несунов всё больше и больше!
12.09.2017, 14:11
Гость: Микита

Экономика страны скатывается все ниже (ниже мирового уровня), а новая волна кризиса бросает все больше людей в нищету и отчаяние. И только наверху олимпийское спокойствие. «Все делается адекватно, оптимально»,-успокаивает Путин. Ему вторит Медведев - с этого пути не свернем.
Но есть давний вопрос, который требует ответа: почему Россия - самая богатая страна в мире и не только природными богатствами, широкими просторами, но и широкой душой, остается такой нищей. Тем более, свежо воспоминание, когда в 30-х годах прошлого века за 10лет в нашей стране с нуля, без помощи извне была построена мощная индустрия. За последние 20 с лишним лет мы уже сроднились со знаком минус и непроглядностью.
Здесь уже не помогают ни хлесткие заявления, ни клятвенные заверения о свете в туннели и достижения дна. Здесь надо внимательно разобраться, освоить хотя бы краткий курс о сотворении кризисов в нашей стране за последние 20 с лишним лет, понимание которых только и поможет дать убедительный ответ на вопросы - где мы есть и что нас ждет.
Уже беглый взгляд на кризисы в России за это время обнаруживает их поразительную схожесть по их целям, методам и результатам. Общий знаменатель, причину всех бед обычно видят в политике неолиберализма с ее свободой рынка, невмешательством государства в экономику и т.п.
Однако, неолиберализм это лишь одно из средств для достижения главных целей неоколонизации России, которые изначально были поставлены США в их холодной войне с СССР: разрушение социализма.
Все комментарии (6)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.