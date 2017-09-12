Социологи назвали главные страхи жителей России

Социологи выяснили главные страхи россиян. Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на исследова среди вещей, которых больше всего боятся россияне, значатся бедность и нищета (42%), потеря работы (30%), потеря денежных накоплений (29%)ние «Левада-Центра», больше всего жители России боятся болезни близких.

Страхи, связанные с проблемами со здоровьем у близких, знакомы 63 процентам респондентов, тревоги по поводу своего состояния здоровья беспооят 48% опрошенных.

Также, среди вещей, которых больше всего боятся россияне, значатся бедность и нищета (42%), потеря работы (30%), потеря денежных накоплений (29%).

Третьей мировой войны боятся 40 процентов опрошенных, далее следуют страхи смерти (33%) и стихийных бедствий (32%), а также нападения преступников (29%), произвола властей (29%), беззакония (29%).

Страхи, связанные со старостью, беспокоят 27 процентов россиян, публичные оскорбления и унижения — 25%, СПИД — 23%, ужесточения политического режима и массовых репрессий — 17%.

Опрос проводился 18-22 августа, в нем приняло участие 1600 человек из 137 населенных пунктов 48 регионов РФ в возрасте старше 18 лет