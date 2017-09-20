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Задержанные противники «Матильды» признались в звонках о ложном минировании

13:54 20.09.2017
Кадр из трейлера фильма «Матильда»
Кадр из трейлера фильма «Матильда»
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«Православные активисты», задержанные по подозрению в поджоге автомобилей у офиса адвокатов режиссера Алексея Учителя, также совершили анонимный звонок, после которого эвакуировали кинотеатр во Владивостоке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительный органах.

По словам собеседника агентства, они признались, что позвонили и рассказали о бомбе, якобы находящейся в торговом центре «Черемушки». 11 сентября там прошел первый в России показ фильма «Матильда».

У задержанных также нашли листовки «За „Матильду“ гореть» и емкости с горючей смесью, добавил собеседник агентства.

21 сентября МВД объявило о задержании двоих «православных активистов» в Липецкой области (там же живет лидер «Христианского государства» Александр Калинин) и одного — в Москве. На них завели дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Задержали и самого Калинина. Пока его процессуальный статус не уточнен. Как писал «Интерфакс», на него могут завести дело об экстремизме.

Активисты «Христианского государства» угрожали поджечь кинотеатры, которые покажут «Матильду». Калинин также связывал массовые эвакуации по всей России с протестом против «Матильды».

Депутат Госдумы Наталья Поклонская, выступающая против «Матильды», заявила, что Калинина задержали по ее запросу.

Темы: Религия и прогресс, Кино в России, Расследования в России
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Комментарии читателей
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20.09.2017, 19:20
Гость: вопросик

Новая секта в стране появилась или маразм Поклонской крепчает? Думаю, эту деятельницу лучше отправить подальше от нас да и политики. Мозгов у няшки оказалось совсем маловато.
20.09.2017, 19:05
Гость: почём опиум?

Религия она такая - весь головной мозг набекрень. и нет никакой разницы: православные активисты, исламские террористы, и прочие ...асты.
20.09.2017, 18:23
Гость: Ну, понеслось...

А в краже воздуха с Луны пока не признались? Н-да, недоработали правоохранительные органы.
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