Лавров рассказал об обоюдных вопросах России и США по договору о РСМД‍

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва и Вашингтон по-прежнему имеют взаимные вопросы по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

«Мы, как говорил президент России, заинтересованы в том, чтобы этот договор сохранялся, но, естественно, сохранялся без каких-либо нарушений со стороны американских партнеров. У нас есть подозрения как минимум по трем позициям в том, что у американцев создаются боевые системы, которые нарушают или могут нарушить обязательства, взятые по договору», - отметил Лавров, добавив, что подозрения были предъявлены американской стороне, сообщает РИА Новости.

Он также подчеркнул, что американцы тоже предъявляют претензии России, однако не могут конкретно обосновать, что их встревожило.

Лавров прокомментировал и действия сената США, который ранее принял поправку в американский оборонный бюджет, позволяющую выйти из одной статьи договора.

«Это предусмотрено любой договоренностью, в том числе договор о РСМД… Позиция конгресса остается позицией конгресса», - сказал Лавров, добавив, что из соглашения можно выйти и без поправок Конгресса.

При этом Лавров заметил, что Россия хотела бы и далее придерживаться соглашения, однако Вашингтон не должен допускать нарушений.