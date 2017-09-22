В Большой театр приняли праправнучку балерины Матильды Кшесинской

Праправнучка балерины Матильды Кшесинской, выпускница Академии русского балета им. Вагановой Элеонора Севенард принятя в балетную труппу Большого театра, сообщает РИА Новости.

Элеонора Севенард родилась в Санкт-Петербурге. Во время обучения в академии юная балерина выступала в спектаклях Мариинского театра, а также гастролировала с ним в Литве и Японии. На ее счету несколько престижных профессиональных премий и наград.

Интерес к балерине Матильде Кшесинской возрос в связи с выходом на экраны фильма Алексея Учителя, который рассказывает о взаимоотношениях артистки и будущего императора Николая II. Премьера картины намечена на 6 октября в Мариинском театре.