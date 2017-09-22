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В Большой театр приняли праправнучку балерины Матильды Кшесинской

13:28 22.09.2017
Элеонора Севенард. Фото: аккаунт Элеоноры Севенард в сети ВКонтакте
Элеонора Севенард. Фото: аккаунт Элеоноры Севенард в сети ВКонтакте

Праправнучка балерины Матильды Кшесинской, выпускница Академии русского балета им. Вагановой Элеонора Севенард принятя в балетную труппу Большого театра, сообщает РИА Новости.

Элеонора Севенард родилась в Санкт-Петербурге. Во время обучения в академии юная балерина выступала в спектаклях Мариинского театра, а также гастролировала с ним в Литве и Японии. На ее счету несколько престижных профессиональных премий и наград.

Интерес к балерине Матильде Кшесинской возрос в связи с выходом на экраны фильма Алексея Учителя, который рассказывает о взаимоотношениях артистки и будущего императора Николая II. Премьера картины намечена на 6 октября в Мариинском театре.

Темы: Актеры и актрисы российского театра, Большой театр, Театральные деятели и персоны в России
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Комментарии читателей
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22.09.2017, 19:54
Гость: Игорь Сорин

Рад за нее. Ее прапрабабушка прожила яркую и красивую жизнь. Того же и ей желаю
22.09.2017, 18:33
Гость: 2017

Хорошая тема для малахова - провести ДНК анализ праправнучки...
22.09.2017, 18:02
Гость: А чё?

А чьи родственные бездельники засветились у неё в поклонниках? Кстати, а не хочет ли она вкатить иск бесноватой депутатке о защите памяти, чести и достоинства своей прабабушки?
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