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Эксперты прогнозируют новые губернаторские отставки

08:43 29.09.2017
Фото с сайта klarusdesign.ru
Фото с сайта klarusdesign.ru

Аналитическая компания «Минченко Консалтинг» составила рейтинг устойчивости глав российских регионов. Как пишет РИА Новости, данный рейтинг прогнозирует, кто из губернаторов в ближайшее время может досрочно уйти в отставку.

Эксперты холдинга присваивали каждому из губернаторов оценку, исходя из 9 критериев, анализируя их деятельность с января по август 2017 года. Каждому из них начисляли бонусы и списывали штрафы. Бонусами являлись поддержка губернаторов околокремлевскими силами, наличие в регионе больших проектов, экотомическая привлекательность территорий, нескорый срок окончания полномочий главы региона, наличие у них узнаваемого имиджа и высокое качество политического менеджмента.

Штрафами считались федеральные и региональные конфликты, уголовные дела и аресты близких к главе региона людей. Чем выше итоговая оценка, тем выше эксперты оценивали шансы губернатора остаться на посту. Губернаторы, отставка которых наиболее вероятна, получили от 8 и менее баллов.

Наименьшее количество баллов получили главы Калмыкии, Северной Осетии, Алтая, Новосибирской, Мурманской, Омской, Владимирской и Ивановской областей, Алтайского и Приморского краев, а также губернатор Санкт-Петербурга.

Главами регионов, набравшими самое большое количество баллов, оказались мэр Москвы, глава Тульской области и руководитель ЯНАО.

В начале текущей недели «Коммерсантъ» сообщил о серии готовящихся отставок глав ряда российских регионов. Первыми свой пост покинули губернатор Самарской области, главы Красноярского края и Дагестана, глава Ненецкого автономного округа.

Темы: Россия, Взаимоотношения федеральных и региональных властей в России, Институт губернаторов в России, Органы местного самоуправления в России
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
29.09.2017, 10:24
Гость: Так мы

Федерация, или где?
29.09.2017, 10:07
Гость: Юрий СПб

Всё: нет никаких губернаторов...только смотрящие.
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