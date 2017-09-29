Эксперты прогнозируют новые губернаторские отставки

Аналитическая компания «Минченко Консалтинг» составила рейтинг устойчивости глав российских регионов. Как пишет РИА Новости, данный рейтинг прогнозирует, кто из губернаторов в ближайшее время может досрочно уйти в отставку.

Эксперты холдинга присваивали каждому из губернаторов оценку, исходя из 9 критериев, анализируя их деятельность с января по август 2017 года. Каждому из них начисляли бонусы и списывали штрафы. Бонусами являлись поддержка губернаторов околокремлевскими силами, наличие в регионе больших проектов, экотомическая привлекательность территорий, нескорый срок окончания полномочий главы региона, наличие у них узнаваемого имиджа и высокое качество политического менеджмента.

Штрафами считались федеральные и региональные конфликты, уголовные дела и аресты близких к главе региона людей. Чем выше итоговая оценка, тем выше эксперты оценивали шансы губернатора остаться на посту. Губернаторы, отставка которых наиболее вероятна, получили от 8 и менее баллов.

Наименьшее количество баллов получили главы Калмыкии, Северной Осетии, Алтая, Новосибирской, Мурманской, Омской, Владимирской и Ивановской областей, Алтайского и Приморского краев, а также губернатор Санкт-Петербурга.

Главами регионов, набравшими самое большое количество баллов, оказались мэр Москвы, глава Тульской области и руководитель ЯНАО.

В начале текущей недели «Коммерсантъ» сообщил о серии готовящихся отставок глав ряда российских регионов. Первыми свой пост покинули губернатор Самарской области, главы Красноярского края и Дагестана, глава Ненецкого автономного округа.