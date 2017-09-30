Минобороны ответило Генштабу Украины на заявления о военных в Белоруссии

Российское Минобороны опровергло заявления главы Генштаба Украины о том, что Россия не вывела свои войска с территории Белоруссии после учений "Запад-2017".

Начальник украинского Генштаба Виктор Муженко утверждал в интервью агентству Рейтер, что Россия оставила в Белоруссии большую часть подразделений, участвовавших в "Западе-2017".

Как заявило Минобороны, все подразделения российских войск, принимавшие участие в учениях, вернулись в пункты постоянной дислокации.

По мнению официального представителя военного ведомства Игоря Конашенкова, утверждения о "спрятанных" в Белоруссии российских войсках демонстрируют "всю глубину деградации Генштаба Украины и профнепригодности его руководителя", пишет РИА Новости.

"Абсолютное невладение оперативной обстановкой на удалении сотен километров от столицы собственной страны и фантазии о численности находящихся там войск — повод для немедленного увольнения такого начальника Генштаба", — отметил Конашенков.

Он добавил, что если это результат перехода украинских вооруженных сил на стандарты НАТО, то такая украинская армия может оказаться "прямой и явной угрозой" для самого Североатлантического альянса.

Учения "Запад-2017" прошли на территории Белоруссии и России с 14 по 20 сентября. Всего в них участвовало около 12,7 тысячи военнослужащих, причем в маневрах на белорусских полигонах Россию представляло около трех тысяч человек.

