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Минобороны ответило Генштабу Украины на заявления о военных в Белоруссии

16:47 30.09.2017
Здание Минобороны РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Здание Минобороны РФ © KM.RU, Алексей Белкин
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Российское Минобороны опровергло заявления главы Генштаба Украины о том, что Россия не вывела свои войска с территории Белоруссии после учений "Запад-2017".

Начальник украинского Генштаба Виктор Муженко утверждал в интервью агентству Рейтер, что Россия оставила в Белоруссии большую часть подразделений, участвовавших в "Западе-2017".

Как заявило Минобороны, все подразделения российских войск, принимавшие участие в учениях, вернулись в пункты постоянной дислокации.

По мнению официального представителя военного ведомства Игоря Конашенкова, утверждения о "спрятанных" в Белоруссии российских войсках демонстрируют "всю глубину деградации Генштаба Украины и профнепригодности его руководителя", пишет РИА Новости.

"Абсолютное невладение оперативной обстановкой на удалении сотен километров от столицы собственной страны и фантазии о численности находящихся там войск — повод для немедленного увольнения такого начальника Генштаба", — отметил Конашенков.

Он добавил, что если это результат перехода украинских вооруженных сил на стандарты НАТО, то такая украинская армия может оказаться "прямой и явной угрозой" для самого Североатлантического альянса.

Учения "Запад-2017" прошли на территории Белоруссии и России с 14 по 20 сентября. Всего в них участвовало около 12,7 тысячи военнослужащих, причем в маневрах на белорусских полигонах Россию представляло около трех тысяч человек.
 

Темы: Армия и обороноспособность России, Министерство обороны РФ
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Комментарии читателей
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30.09.2017, 23:55
Гость: Абсолютное невладение

"...повод для немедленного увольнения такого начальника Генштаба" -
Еще бы продолжить эту мысль : готовьте дела и должность к сдаче, замену я вам уже отправил.
"такая украинская армия может оказаться "прямой и явной угрозой" для самого Североатлантического альянса"- открывая огонь по собственным гражданам, она уже является для них такой угрозой.
30.09.2017, 22:04
Гость: НУ ВОТ

На западной украине звёзднополосатые давно гостят. И тишина.
30.09.2017, 20:16
Гость: из Минска

Батька не позволит оккупантам сидеть в Беларуси.
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