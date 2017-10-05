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Владимир Путин уволил губернатора Орловской области

19:47 5.10.2017
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
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Президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Орловской области Вадима Потомского. Исполняющим обязанности главы региона назначен депутат Мосгордумы Андрей Клычков. Об этом сообщает "Интерфакс".

И Потомский, и Клычков являются членами КПРФ.

Вадим Потомский руководил Орловской областью с 2014 года. В октябре 2016 года в регионе открыли первый в России памятник Ивану Грозному. Потомский участвовал в официальной церемонии его открытия.

Андрей Клычков заседал в Мосгордуме с 2009 года. Он был руководителем фракции коммунистов. С конца сентября в России сменились главы Самарской и Нижегородской областей, Красноярского и Приморского краев, Дагестана и Ненецкого автономного округа.

Темы: Отставки и назначения в российской политике, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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06.10.2017, 00:40
Гость: как это знакомо

Имитация бурной государственной деятельности. Ха-ха! Забавно.
05.10.2017, 21:04
Гость: Походу

ВВП на пенсию собрался. Всех старичков увольняет.
05.10.2017, 21:03
Гость: Простой

Пишут что Потомский Вадим ушел с поста губернатора Орловской области " по собственному желанию". Однако пробыл он на этой должности всего 2 года. Из этого следует, что его просто уволили, вероятно за профнепригодность и, вероятно за злоупотребления. Во всяком случае в интернете полно информации о том, как Орловскую область " окучили" с приходом Потомского его многочисленные родственники- армяне по линии его матери и армяне по линии его жены. В общем - полный набор. То, что область оставили за коммунистами - это договоренность Президента с Зюгановым- Орловщина- Родина Зюганова. Возмущает другое: Потомского тут же назначили заместителем Полпреда в Центральном округе. Но если он не справился на посту губернатора, то на кой ляд его повышать и переводить на другую должность?
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