Владимир Путин уволил губернатора Орловской области
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Орловской области Вадима Потомского. Исполняющим обязанности главы региона назначен депутат Мосгордумы Андрей Клычков. Об этом сообщает "Интерфакс".
И Потомский, и Клычков являются членами КПРФ.
Вадим Потомский руководил Орловской областью с 2014 года. В октябре 2016 года в регионе открыли первый в России памятник Ивану Грозному. Потомский участвовал в официальной церемонии его открытия.
Андрей Клычков заседал в Мосгордуме с 2009 года. Он был руководителем фракции коммунистов. С конца сентября в России сменились главы Самарской и Нижегородской областей, Красноярского и Приморского краев, Дагестана и Ненецкого автономного округа.