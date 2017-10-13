В Госдуму внесен законопроект о продаже лекарств в интернете

Законопроект о дистанционной торговли лекарства правительство РФ внесло в Госдуму 13 октября. Инициатива была подготовлена Минздравом, сообщается на сайте правительства.

Инициативой предлагается предоставить право розничной торговли безрецептурными лекарственными препаратами для медицинского и ветеринарного применения дистанционным способом аптечным организациям и ветеринарным аптечным организациям.

Одновременно предусматривается введение запрета на розничную торговлю рецептурными лекарственными препаратами дистанционным способом.

Кроме того, поправками сведения о сайтах, содержащих информацию о продаже дистанционным способом лекарственных препаратов, отпускаемых по рецепту, будут включены в Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты, содержащие информацию, распространение которой в России запрещено.

Также законопроектом разрешается включение наркотических и психотропных лекарственных препаратов в устанавливаемый органами исполнительной власти субъектов РФ перечень лекарственных препаратов, которые могут продаваться медицинскими организациями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность, и их обособленными подразделениями, расположенными в сельских населенных пунктах, где отсутствуют аптечные организации.

Вместе с тем эксперты отмечают, что согласно статистике Росздавнадзора, сейчас при онлайн-покупках лекарств крайне велик риск столкнуться с фальсификатом.

Проект закона был рассмотрен и одобрен правительством 5 октября и должен вступить в силу с января 2018 года. На этой неделе Ассоциация компаний интернет-торговли выступила с предложением легализовать дистанционную продажу рецептурных лекарственных препаратов, но только после введения маркировки и появления электронных рецептов.