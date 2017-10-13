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В Госдуму внесен законопроект о продаже лекарств в интернете

12:26 13.10.2017
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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Законопроект о дистанционной торговли лекарства правительство РФ внесло в Госдуму 13 октября. Инициатива была подготовлена Минздравом, сообщается на сайте правительства.

Инициативой предлагается предоставить право розничной торговли безрецептурными лекарственными препаратами для медицинского и ветеринарного применения дистанционным способом аптечным организациям и ветеринарным аптечным организациям.

Одновременно предусматривается введение запрета на розничную торговлю рецептурными лекарственными препаратами дистанционным способом.

Кроме того, поправками сведения о сайтах, содержащих информацию о продаже дистанционным способом лекарственных препаратов, отпускаемых по рецепту, будут включены в Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты, содержащие информацию, распространение которой в России запрещено.

Также законопроектом разрешается включение наркотических и психотропных лекарственных препаратов в устанавливаемый органами исполнительной власти субъектов РФ перечень лекарственных препаратов, которые могут продаваться медицинскими организациями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность, и их обособленными подразделениями, расположенными в сельских населенных пунктах, где отсутствуют аптечные организации.

Вместе с тем эксперты отмечают, что согласно статистике Росздавнадзора, сейчас при онлайн-покупках лекарств крайне велик риск столкнуться с фальсификатом.

Проект закона был рассмотрен и одобрен правительством 5 октября и должен вступить в силу с января 2018 года. На этой неделе Ассоциация компаний интернет-торговли выступила с предложением легализовать дистанционную продажу рецептурных лекарственных препаратов, но только после введения маркировки и появления электронных рецептов.

Темы: Аптеки и лекарства в России, Здравоохранение и медицина в России, Лекарственное обеспечение в России
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Комментарии читателей
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13.10.2017, 19:44
Гость: В2831

Да надо везде продавать лекарства: в ларьках и киосках, в киосках Роспечати и табачных киосках, в хлебных киосках и обувных, в промтоварных и продуктовых магазинах, вообщем везде и всюду одни сплошные лекарства ! Эх и заживем !
13.10.2017, 13:22
Гость: Ося

Зажрались со своими Айфонами... А в это время баба Маня живет в селе, где закрыли медпункт пять лет назад (реформа здравоохранения), где автобус ходит до райцентра (и обратно) раз в неделю (раньше ходил автобус два раза в день = утром и вечером, и не может с постели подняться, чтоб до автобуса дойтить... А депутаты издеваются: пусть через Инет закажет... Цинизм и дурь так и прёт!.. Знакомо из истории: хлеба нет, пусть едят пирожные...
13.10.2017, 12:58
Гость: Пенсионер П.

сейчас при онлайн-покупках лекарств крайне велик риск столкнуться с фальсификатом...
Смешно. Очень.
Можно подумать, что в аптеке риска нет.
Особенно велик риск остаться без последних порток...
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