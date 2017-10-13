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В Москве полицейского заподозрили в фальсификации улик

18:15 13.10.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Столичный полицейский задержан сотрудниками подразделения собственной безопасности МВД по Москве по подозрению в превышении должностных полномочий.

В ведомстве «Ленте.ру» уточнили, что речь идет об инспекторе патрульно-постовой службы по району Лианозово. В отношении него проводится проверка.

Полицейского подозревают в том, что он, обнаружив у задержанного жителя столицы пакетик с наркотиком, добавил в него амфетамин. Инспектор счел, что вес найденного наркотика недостаточен для возбуждения уголовного дела. В случае, если вина сотрудника полиции будет доказана, он понесет наказание и будет уволен со службы по отрицательным мотивам, сообщили в столичном главке МВД.

В сентябре в Томске осудили двух полицейских за незаконный сбыт наркотиков. Согласно материалам уголовного дела, они продавали запрещенные препараты через подставное лицо, а затем «раскрывали» искусственно созданные преступления, повышая таким образом статистику.
 

Темы: Россия, Москва, Правоохранительные органы в России, МВД России
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