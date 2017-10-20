Ельцин сдал все наши ядерные секреты американцам

Это признание впервые сделано не экспертами и не военными, а Владимром Путиным в ходе итоговой сессии дискуссионного клуба «Валдай»

Под предлогом ядерного разоружения и контроля над самим процессом янки при Ельцине облазили все сверхсекретные объекты в России в 90-е годы. Это признание впервые сделано не экспертами и не военными, а Президентом России в ходе итоговой пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай».

В ходе выступления Владимир Путин сделал проблематику ядерного разоружения ключевой. И остановился на ней очень подробно. Упомянул и о том. что при президентстве Бориса Ельцина между Россией и США было заключено несколько соглашений. В том числе по программам Нанна — Лугара и ВОУ-НОУ.

Президенты России и США - Ельцин и Буш-старший. Фото с сайта slon.ru

Первое из соглашений дало право американким профильным специалистам и разведчикам произвести 620 "инспекционных" визитов на сверхсекретные объекты, составляющие сердце "ядерного щита" страны.

"США получили доступ на все совершенно секретные объекты Российской Федерации", — сделал упор на этом Владимир Путин и добавил, что документ Нанна-Лугара фактически носил односторонний характер - наши специалисты таких возможностей не получили.

Помимо всего прочего, американские инспекторы смогли 170 раз посетить наиболее закрытые зоны российских обогатительных комбинатов. Президент России рассказал, что "на Уральском электрохимическом комбинате прямо в цехах был даже оборудован постоянно действующий американский наблюдательный пост. Были созданы постоянные рабочие места, куда американские специалисты каждый день ходили как бы на работу. Да не "как бы", а ходили на работу. А в их помещениях, как водится в таком случае, на совершенно секретных российских объектах стояли американские флаги".

Стараясь все же быть политкорректным к Борису Ельцину, имевшему мужество освободить занимаемый пост для нынешнего президента (в то время премьер-министра), Владимир Путин подчеркнул, что вторая программа (ВОУ-НОУ) стала одной из наиболее успешных мер ядерного разоружения в истории человечества.

"В рамках этого соглашения Россией было выведено из обращения 500 тонн оружейного урана, что эквивалентно примерно 20 тысячам ядерных боезарядов", — пояснил президент.

В целом же доклад подтверждает то, о чем много говорили и писали ранее. Сначала Горбачев, а потом и Ельцин слишком буквально поняли и приняли заверения и клятвы прежде всего США о вечной и нерушимой дружбе. Сегодня уже нет смысла спорить, по каким причинам последний глава СССР и первый президент России пошли на ненормальную для любого государства открытость, да еще и в одностороннем порядке.

Фактом является то, что это очень дорого стоило жителям СССР. Десятки миллионов были убиты или умерли от последствий развала страны, десятки миллионов остались за пределами своей Родины в совершенно чужих им государствах - при этом оставаясь на родной земле.

И еще очень долго России придется восстанавливать так легко и быстро растраченное в обмен на пустые обещания.