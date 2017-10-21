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Владимир Путин назвал вещь страшнее атомной бомбы

18:03 21.10.2017

Президент России Владимир Путин выступил на сессии Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи. На него приехали 30 тысяч человек со всего мира.

Последнюю сессию посвятили образу будущего. Владимир Путин поделился своим видением развития цивилизации.

Фото с сайта kremlin.ru

Говоря о прогрессе науки в генетике, президент предостерег от поиска знаний ради одних знаний. "Мы никогда не должны забывать про нравственные, этические основы нашего дела. Все, что мы делаем, должно идти на пользу дела, укреплять человека, а не разрушать его", — приводят слова Путина "Вести".

По словам Путина, "можно практически представить, что человек может создавать человека с заданными характеристиками. Это может быть гениальный математик, это может быть гениальный музыкант, но может быть и военный — человек, который может воевать без страха и без чувства сострадания, и сожаления, и без боли". Подобное генетическое программирование, по мнение президента, "может оказаться страшнее атомной бомбы".

Человечество входит в "очень сложный и ответственный период своего развития и существования", подчеркнул Путин. Поэтому нужно внедрять новые технологии и эффективно использовать их.

Президент привел такой пример: "Можно представить себе и не только представить, это реалии сегодняшнего дня: из западной точки Российской Федерации, из Калининграда добираться до самой восточной — Владивостока, не за 8-9 часов, как сегодня самолеты, а с помощью космической техники за 20 минут. Ракета так и летит, с такой скоростью. Можно их использовать? Можно. Но будет использовано — нет. Дорого очень. Туризм космический развит — 20 миллионов стоит в космос слетать. Кто-нибудь может себе это позволить из здесь присутствующих? Маловероятно, но нам нужно добиваться того, чтобы это все внедрялось в широкую практику".

Путин добавил, что "нужно обратить внимание на вещь, которую я считаю одной из ключевых — это образование".

Темы: Владимир Путин
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Комментарии читателей
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21.10.2017, 21:36
Гость: охотник за бакланами

Седина в бороду ,бес в ребро.
21.10.2017, 20:56
Гость: Александр

Страшнее атомной бомбы для нас - это, конечно, Медведев, - и никаких сомнений!Такую страну втихую по миру пустил! Ну а что Путин? Путин - мастер речовок и фейерверков в различных их вариациях. Это приглашенный специалист по ремонту и обновлению фасада здания. Внутрь его не пускают. Там работает бригада Медведева-Кудрина, планомерно снося этаж за этажом, и вынося что-то на базар, что-то на помойку: всякие там традиционные ценности, за которые и доллара не дадут.
21.10.2017, 20:27
Гость: АГА!

"Мы никогда не должны забывать про нравственные, этические основы нашего дела. Все, что мы делаем, должно идти на пользу дела, укреплять человека, а не разрушать его"
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Это Хто сказал? Или мне послышалось?
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