Мосгорсуд вынес приговор пятерым убийцам бездомных

Так называемая «банда чистильщиков», убивавшая бездомных и лиц, злоупотребляющих алкоголем, осуждена Мосгорсудом. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя СКР Юлию Иванову.

В состав преступной группы входят пять человек – Павел Войтов, Елена Лобачева, Владислав Каратаев, Артур Нарциссов и Максим Павлов. Они признаны виновными в убийстве 15 человек в Москве, Подмосковье и Ярославской области.

Войтова приговорили к пожизненному заключению. Каратаев и Лобачева получили 16 и 13 лет соответственно, Нарциссов и Павлов – по девять с половиной лет лишения свободы.

Согласно материалам следствия, банда убивала с июля 2014 года по февраль 2015-го. Для расправы со своими жертвами преступники использовали молотки, кастеты, ножи и другие предметы. Помимо убийств, на счету злоумышленников грабежи и разбойные нападения.

