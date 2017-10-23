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Мосгорсуд вынес приговор пятерым убийцам бездомных

18:00 23.10.2017
© KM.RU, Михаил Попов
© KM.RU, Михаил Попов
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Так называемая «банда чистильщиков», убивавшая бездомных и лиц, злоупотребляющих алкоголем, осуждена Мосгорсудом. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя СКР Юлию Иванову.

В состав преступной группы входят пять человек – Павел Войтов, Елена Лобачева, Владислав Каратаев, Артур Нарциссов и Максим Павлов. Они признаны виновными в убийстве 15 человек в Москве, Подмосковье и Ярославской области.

Войтова приговорили к пожизненному заключению. Каратаев и Лобачева получили 16 и 13 лет соответственно, Нарциссов и Павлов – по девять с половиной лет лишения свободы.

Согласно материалам следствия, банда убивала с июля 2014 года по февраль 2015-го. Для расправы со своими жертвами преступники использовали молотки, кастеты, ножи и другие предметы. Помимо убийств, на счету злоумышленников грабежи и разбойные нападения.
 

Темы: Россия, Москва, Московская область, Ярославская область, Расследование преступлений в России, Мосгорсуд
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Комментарии читателей
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24.10.2017, 00:25
Гость: Длинный нос

9 лет за серию зверских убийств- это жестоко.
23.10.2017, 23:00
Гость: МВИ

Когда во время вынесения приговора эти уроды смеялись, лично я если бы был в роли судьи, наплевал бы на всевозможные маратории и вынёс бы смертный приговор.
Это какими моральными уродами надо быть,чтобы убивать людей которые просто потерялись в этом сложном и противоречивом мире?
Если РФ действительно хочет быть отдельной цивилизацией и основой этой цивилизации должна быть справедливость,то в первую очередь надо отменить мораторий на смертную казнь. Всё должно действительно быть по справедливости, это значит г-во должно карать нелюдей типа этих смеющихся в лицо судьям и всей России.
23.10.2017, 21:03
Гость: дама тоже молотком орудовала??

Уж было бы ради какого "навара"
Столь зверски бомжей линчевать "санитарам"!
Мужичьих мозгов объясним еще крен...
Но как в круг убийц затесалась Элен?
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