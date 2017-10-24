А если Путин уйдёт? Операция «Преемник» вероятна, логична, возможна!

Пауза с выдвижением кандидата от партии власти - попытка сыграть в другую «игру»?

Сегодня в российских политических кругах мало кто сомневается в том, что Владимир Путин будет выдвинут партией «Единая Россия» на четвертый президентский срок. Либо выдвинет себя сам и в четвертый раз станет президентом России.

А я предлагаю порассуждать: а что, если затянувшаяся пауза с выдвижением кандидата от партии власти есть не что иное, как попытка сыграть в другую «игру»? Путин уходит, чтобы еще раз потом вернуться. Кстати, в этом варианте логики даже больше, чем в четвертом президентском сроке в 2018 году…

Как мы помним, во время прошлой президентской кампании интрига ушла очень рано. Уже в конце сентября 2011 года съезд «Единой России» выдвинул на тот момент премьер-министра страны Владимира Путина на третий президентский срок.

Сегодня на дворе уже конец октября, а решения Кремля все нет. Выступления Владимира Путина на полях дискуссионного клуба «Валдай» ждали по многим причинам. Многие ожидали, что именно здесь ныне действующий президент России снимет интригу по поводу выдвижения его на новый президентский срок, что сразу бы стало началом и фактическим концом избирательной гонки.

Но Владимир Путин с улыбкой ушел от ответа и даже не дал никакого намека на то, какое решение он для себя и страны принял.

Выборы должны состояться 18 марта 2018 года. Совет Федерации должен принять решение о назначении выборов президента РФ не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до этой даты, после чего для официального выдвижения кандидатов останется всего 20 дней.

Получается, что решение Совета Федерации последует между 8 и 18 декабря 2017 года, а съезд «Единой России» предварительно объявлен на вторую декаду декабря, что отодвигает интригу выдвижения провластного кандидата на самый крайний срок.

Зачем же Кремль решил до последнего сохранить интригу? Рискну предположить, что сегодня в верхах рассматривается сценарий «Преемник», который позволяет решить для страны и лично для президента Путина массу будущих проблем.

Жизнь после Путина

Как мы понимаем, Владимир Путин не может вечно править страной. Рано или поздно он вынужден будет уйти, и в России встанет вопрос: что делать дальше? Понятно, что жить, но как? За последние почти 20 лет все уже привыкли, что у России есть стержень, который все умеет, все знает, имеет 20 хитрых планов на все случаи жизни и т.д.

Так легко жить, но до того момента, пока этот стержень есть. А когда он исчезает? Если страна к этому будет готова и внутри элит уже будет выработан механизм фактической передачи власти (с ФИО преемника), тогда эта смена пройдет безболезненно и не причинит стране больших проблем. Именно этим должен быть обеспокоен каждый бессменный лидер страны, который прекрасно понимает всю сложность этого переходного момента.

Именно тогда его многолетний труд подвергается наибольшей опасности, и долг любого руководителя — обеспечить своей стране управляемость и стабильность в этот судьбоносный момент.

Конечно, Владимир Путин не может не озаботиться этим вопросом. И очень удобным моментом начать готовить Россию к этому событию (пусть и отдаленному) могут оказаться президентские выборы 2018 года.

Немного арифметики

На днях Владимиру Путину исполнилось 65 лет. Если пойти на очередной срок, то в 71 он покинет пост президента, и все будут понимать, что это уже навсегда. А значит, максимум в 2023 году в стране внутри элиты может начаться настоящая дворцовая война, в которой победившего может и не оказаться. Ведь враг не дремлет и попытается использовать любой повод расшатать Россию изнутри. А как раз этот вариант сегодня кажется самым для них перспективным.

Если же Владимир Путин уходит сейчас (вновь на должность премьер-министра), во-первых, можно обкатать на деле преемника, а во-вторых, в случае чего останется возможность возвращения, во время которого ошибка может быть исправлена, или, наоборот, утвержденный преемник начнет готовиться перенимать дела по-настоящему.

Таким образом, Владимир Путин еще теоретически на 12 лет остается фактически у руля России, что позволяет ему без спешки и максимально исключив возможность ошибки решить проблему преемника его дела.

Решение проблем переходного периода

Также этот вариант позволяет довольно элегантно и красиво решить еще оду проблему российских властей. Последние годы со всей очевидностью показали, что Дмитрий Медведев на роль преемника не годится (возможно, никогда и не рассматривался). Но очевидно и то, что он фигура, которая представляет часть нынешних российских элит и является частью неких внутриэлитных договоренностей. Просто так снять его с поста премьера значит эти договоренности нарушить, что грозит стране проблемами.

Если пост премьер-министра нужно будет освободить под Владимира Путина, вопросов ни у кого не возникнет и таким образом можно будет попытаться решить еще одну «проблему» России: что делать с третьим президентом страны, который, не являясь преемником, может быть потом использован для создания линий раскола внутри российской элиты. А как показывают события последних десятилетий, такие расколы для государства и являются самыми опасными.

Есть готовность

Если присмотреться внимательно, то у Кремля к операции «Преемник» все уже готово. Оппозиция маргинализирована, государственная машина налажена и с каждым годом работает все четче, позволяя «преемнику» работать в первые годы в режиме максимального комфорта. А если какие проблемы и возникнут, Владимир Путин будет рядом и сможет их решить.

Кстати, рассматривая вариант «Преемник», можно ответить и на вопрос, заданный в начале статьи: почему Путин так медлит? Вот почему: чем меньше времени останется с момента выдвижения, тем меньше противнику останется времени для уничтожения первоначального положительного имиджа претендента.

К этому моменту все программы кандидатов и их тактика борьбы будут разработаны, а перестраивать ее в конце декабря под нового и пока никому не известного противника уже не будет времени. Это позволит преемнику войти во власть с минимальным начальным отрицательным имиджем и тем самым уменьшит ему проблемы в будущем.

В общем, пока события и логика говорят, что операция «Преемник» в России в 2018 году отнюдь не исключена, а наоборот, вероятна, как никогда.

Автор: Юрий Подоляка