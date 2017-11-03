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Северный флот создаст систему мониторинга Северного морского пути

09:13 3.11.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Северный флот создаст систему мониторинга надводной и подводной обстановки Северного морского пути, сообщает РИА Новости со ссылкой на командующего СФ вице-адмирала Николая Евменова.

По его словам помимо мониторинга надводной и подводной обстановки Северного морского пути, также будет создана система полного контроля воздушного пространства над российской арктической зоной ответственности.

С конца 2015 года на архипелаге Новая Земля на боевом дежурстве находится зенитно-ракетный полк, на вооружении которого стоит модернизированный комплекс противовоздушной обороны. «В дальнейшем силы и средства ПВО будут только совершенствоваться и наращиваться», - добавил командующий Северным флотом.

Отмечается, что в декабре 2017 года исполнится три года с момента создания межвидового стратегического объединения для защиты национальных интересов России в Арктике.

На текущий момент в зоне ответственности Северного флота находятся четыре российских региона, воздушное пространство, акватория Северного Ледовитого океана и северное побережье страны от границы с Норвегией до моря Лаптевых включительно. Наличие морских стратегически ядерных сил и современных кораблей дальней океанской зоны делает флот гарантом стабильности, позволяет обеспечивать защиту военно-политических и экономических интересов страны в любой точке Мирового океана.

В составе Северного флота созданы арктическая мотострелковая бригада, тактическая группа береговых войск, подразделения противовоздушной обороны. Во многом сформирована и продолжает совершенствоваться система военной инфраструктуры на арктических островах и в некоторых континентальных районах Крайнего Севера. При этом строительство в Арктике ведется наиболее экологичными способами.

Темы: Россия, Российский Военно-морской флот
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