Россия ввела ответные санкции против Канады

Российские власти приняли решение о введении запрета на въезд на территорию страны целому ряду деятелей Канады в ответ на введение канадским руководством новых антироссийских санкций, сообщила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы неоднократно предостерегали власти Канады от попыток оказания санкционного давления на Россию, предупреждали, что подобные действия без ответа не останутся. К большому сожалению, официальная Оттава под предлогом недавно принятого антироссийского "закона имени С.Магнитского" в очередной раз ввела рестрикции в отношении наших граждан", - цитирует официального представителя МИД РФ "Интерфакс".

"Приходится действовать зеркально. Исходя из принципа взаимности, принято решение закрыть въезд в Российскую Федерацию целому ряду канадских деятелей. Список длинный, в нем десятки фамилий. Речь идёт о тех русофобски настроенных гражданах Канады, которые планомерно занимались разрушением двусторонних отношений", - подчеркивается в комментарии.

Как отмечает официальный представитель МИД, "возникает вопрос: это то, чего добивались в Оттаве? Неужели там действительно думают, что на Россию можно "надавить"? "Или просто тешат свои политические амбиции?".

"Если канадским партнерам нравится играть в санкционные игры, будем вынуждены отвечать. Хотя мы сами, безусловно, предпочитаем путь конструктивного взаимодействия по вопросам, важным для народов обеих стран. Рассчитываем, что у политических кругов Канады наступит прозрение и они откажутся от пагубного курса, ведущего к дальнейшему обострению двусторонних отношений", - отметила Захарова.

Ранее стало известно, что 30 граждан России попали под действие недавно принятого в Канаде закона о жертвах коррумпированных иностранных правительств. Как заявили в МИДе Канады, санкции распространяются на лиц, которых Оттава считает причастными к коррупции и нарушениям прав человека. Всем попавшим под санкции запрещен въезд на территорию Канады, их активы в этой стране будут заморожены.