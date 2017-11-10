Депутат Госдумы предложил новый способ борьбы с курением

Депутат от ЛДПР Василий Власов предлагает сократить некурящим гражданам рабочую неделю на пять часов. С такой инициативой он обратился в Министерство труда и соцзащиты России, передает ТАСС.

По мнению парламентария, России следует перенять европейский опыт в стимулировании граждан отказываться от вредной привычки. Кроме того, депутат отметил, что данная мера в итоге положительно отразится на экономике страны, поскольку потери от курения равны примерно 3% ВВП.

В ведомстве агентству сообщили, что предложение депутата пока не получали. При этом усомнились в возможности разделить работников на некурящих и курящих так, чтобы не нарушить их права и свободы.

В министерстве также добавили, что договоренность между работодателем и работником о неполной рабочей недели может быть зафиксирована в трудовом договоре.

Ранее глава ведомства Максим Топилин допустил, что рабочий день со временем может сократиться до четырех-шести часов вместо нынешних восьми. По его словам, этом произойдет с роботизацией производства.