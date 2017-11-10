В России может появиться реестр детей-сирот и недобросовестных родителей

Министерство образования и науки разработало законопроект о создании реестров детей-сирот и недобросовестных родителей, опекунов, усыновителей, попечителей.

В 2016 году 33979 родителей лишили родительских прав, 8165 родителям ограничили родительские права, принято 852 решения ‎об отстранении от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение им своих обязанностей, говорится в пояснительной записке.

Однако известны случаи, когда лицам из перечисленных категорий отдавали детей под опеку. Минобрнауки объясняет такую практику плохим взаимодействием компетентных органов. Единый реестр недобросовестных родителей помог бы решить проблему, сообщает «Право.ру».

В отдельных регионах существуют реестры детей-сирот, но они функционируют только в пределах субъекта и содержат неполную информацию: предназначены для оказания адресной помощи или реализации жилищных прав детей-сирот. Во всероссийский реестр Минобрнауки предлагает внести еще и данные об имуществе, образовании, трудоустройстве сирот и мерах оказанной им помощи.

Кроме того, законопроект предполагает обязать суд направлять выписки о лишении или ограничении, восстановлении, отмене ограничения в родительских правах, отмене усыновления в орган опеки ‎и попечительства. Сейчас такие выписки суд отправляет только в органы записи актов гражданского состояния, что усложняет органам опеки работу и повышает риск выдачи сирот под опеку лиц, которые лишены такого права.

Соответствующий документ доступен в электронной базе законопроектов.