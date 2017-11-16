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Осужденной за SMS жительнице Сочи сократили срок заключения

20:00 16.11.2017
© KM.RU, Михаил Попов
© KM.RU, Михаил Попов
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Верховный суд России пересмотрел приговор жительнице Сочи Инге Тутисани, которая была осуждена за госизмену из-за отправленного SMS в Грузию.

Суд удовлетворил жалобу защиты и снизил женщине срок наказания с шести лет колонии до четырех лет и одного месяца, передает «Интерфакс». По словам адвоката осужденной Ивана Павлова, она в скором времени будет освобождена.

Приговор Тутисани вынес в середине 2014 года Краснодарский суд. Он признал ее виновной в госизмене из-за отправленного в 2009 году в Грузию SMS о передвижении военной техники РФ в сторону Абхазии. Срок заключения Тутисани отсчитывался с момента ареста в октябре 2013 года.
 

Темы: Россия, Верховный Суд РФ
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Комментарии читателей
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17.11.2017, 00:10
Гость: ВВВ

Ягода с Ежовым - отдыхают...
16.11.2017, 23:22
Гость: Рубен

Какой ужасный и страшный произвол творится!!!
Баба отправила смску в 2009 году, а дело завели в 2013! За одну СМСку? А почему тогда не брали?
А почему танки не зачехлили? Ведь они же открытые на платформах перевозились!
ОТ-КРЫ-ТЫ-Е!!!
Их все видели, и таких СМСок и сообщений по е-майлу ушло сотни.
Но как же её подтянули?
А пока она сидит, у неё мама с горя умерла, и бабушку парализовало...
И это за одну СМСку о том, что было продемонстрировано в открытую, для всех!
Смысл ясен?
"Руки в карманы
Вниз глаза
Да за зубы язык"
В. Цой гр. Кино
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