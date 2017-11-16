Осужденной за SMS жительнице Сочи сократили срок заключения

Верховный суд России пересмотрел приговор жительнице Сочи Инге Тутисани, которая была осуждена за госизмену из-за отправленного SMS в Грузию.

Суд удовлетворил жалобу защиты и снизил женщине срок наказания с шести лет колонии до четырех лет и одного месяца, передает «Интерфакс». По словам адвоката осужденной Ивана Павлова, она в скором времени будет освобождена.

Приговор Тутисани вынес в середине 2014 года Краснодарский суд. Он признал ее виновной в госизмене из-за отправленного в 2009 году в Грузию SMS о передвижении военной техники РФ в сторону Абхазии. Срок заключения Тутисани отсчитывался с момента ареста в октябре 2013 года.

