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По подозрению в шпионаже в Севастополе задержали служащего ЧФ

12:11 23.11.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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В Севастополе сотрудники военной контрразведки задержали гражданского служащего Черноморского флота.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах города.

По информации источника, бывший флотский офицер подозревается «в шпионаже в пользу соседнего государства». При этом не уточняется, какой именно стране он мог передавать информацию.

В настоящее время мужчина находится в изоляторе. Ведется расследование.

Напомним, в сентябре суд в Москве арестовал двух жителей Крыма, подозреваемых в шпионаже в пользу Украины. Предположительно, они передавали украинским спецслужбам секретные сведения о соединениях Черноморского флота. Один из них - военнослужащий, подразделение которого дислоцировано в Крыму.

Темы: Ситуация вокруг Севастополя и Черноморского флота России
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Комментарии читателей
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23.11.2017, 14:58
Гость: Неужели всю правду рассказал

про проданные на металлолом совковые корабли???
23.11.2017, 13:36
Гость: И тут

Остапа понесло.....
23.11.2017, 12:49
Гость: Остап

Делов куча. При Сталине шпионами были наркомы,их жены и дети. и командующие округами. От шпионов проходу не было.
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