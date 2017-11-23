По подозрению в шпионаже в Севастополе задержали служащего ЧФ

В Севастополе сотрудники военной контрразведки задержали гражданского служащего Черноморского флота.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах города.

По информации источника, бывший флотский офицер подозревается «в шпионаже в пользу соседнего государства». При этом не уточняется, какой именно стране он мог передавать информацию.

В настоящее время мужчина находится в изоляторе. Ведется расследование.

Напомним, в сентябре суд в Москве арестовал двух жителей Крыма, подозреваемых в шпионаже в пользу Украины. Предположительно, они передавали украинским спецслужбам секретные сведения о соединениях Черноморского флота. Один из них - военнослужащий, подразделение которого дислоцировано в Крыму.