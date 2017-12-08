Таможенники попросили «мигалки» для борьбы с санкционными продуктами‍

Минфин РФ попросил разрешить ставить звуковые и световые спецсигналы на автомобили Федеральной таможенной службу (ФТС). Это необходимо для поиска незаконно ввезенной в Россию санкционной продукции. Соответствующий проект указа опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов, передает ТАСС.

Как говорится в пояснительной записке к документу, в системе российских таможенных органов было создано 35 мобильных групп для осуществления проверочных мероприятий, направленных на выявление и пресечение незаконного ввоза в Россию запрещённых товаров.

Для обеспечения работы этих групп правительством было выделено 217 млн рублей из бюджета. Средства были направлены на закупку 35 комплексов на базе транспортных средств повышенной проходимости, оборудованных техническими средствами контроля: автоматизированными рабочими местами, телекоммуникационным оборудованием, средствами защиты информации и источниками бесперебойного питания.

Однако всех обозначенных технических средств, по мнению ФТС, недостаточно для обеспечения эффективной работы мобильных групп. "Реализация проекта указа президента Российской Федерации позволит таможенным органам оперативно осуществлять возложенные на них обязанности по защите экономических интересов Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке к законопроекту, разработанному Минфином. Согласно этому документу, мигалками будут наделены 35 автомобилей ФТС.

В настоящее время деятельность ведомства по борьбе с санкционкой заключается в остановке и досмотре транспортных средств для проведения таможенного контроля перевозимых товаров.

Согласно президентскому указу, который регулирует использование мигалок министерствами и ведомствами, 35 спецсигналов выделено Росгвардии. ​Наибольшее количество спецсигналов — 207 — у ФСБ. Следом за спецслужбами идет МВД (98), после — высшие исполнительные органы государственной власти субъектов России (85). ФТС в настоящее время автомобилями со спецсигналами не обладает.