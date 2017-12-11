]]> ]]>
Главная В России Новости

Пенсионную систему предложили радикально изменить

15:37 11.12.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
Материалы по теме:

Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил создать фонд старшего поколения с целью выплаты пенсий, сообщили Rambler News Service в аппарате уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей.

«Если РФ взяла на себя обязательства по долгам СССР перед разными государствами, то надо признать обязательство и перед собственными гражданами. Создать фонд старшего поколения и за счет государства выплачивать пенсии гражданам до 1967 года рождения напрямую из бюджета. А для остальных социальные взносы снизить, дать им возможность работать "вбелую" и накапливать пенсию себе, а не другим», — цитирует агентство сообщение пресс-службы Титова.

По убеждению Титова, накопительная часть пенсии должна быть добровольной. Омбудсмен отметил, что остальным гражданам нужно снизить соцвзносы и позволить накапливать собственную пенсию. Как сказал бизнес-омбудсмен, «если не веришь ты нашему государству — имеешь право платить только обязательную часть, на базовую пенсию». Титов пояснил, что если гражданин захочет увеличить свою пенсию, он должен будет обратиться в частный пенсионный фонд.

8 декабря Госдума во втором чтении проголосовала за продление «заморозки» накопительной части пенсии до 2020 года включительно. Замороженные накопления направят на текущие выплаты пенсионерам.

Так называемый мораторий на формирование пенсионных накоплений был введен еще в 2014 году: тогда министр финансов РФ Антон Силуанов признавался, что возвращать изъятые средства никто не собирается, так как они «пошли на Крым».

Темы: Крым, Пенсионная реформа в России, Положение пенсионеров в России, Пенсионный фонд РФ
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
11.12.2017, 21:26
Гость: Что за слово ... неприличное

Бизнес-омбудсмен
11.12.2017, 21:05
Гость: парацельс

ватники - это вымирающий вид))
11.12.2017, 21:01
Гость: ВВВ

"Уймись, дурак"!
Все комментарии (50)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.