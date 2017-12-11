Пенсионную систему предложили радикально изменить

Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил создать фонд старшего поколения с целью выплаты пенсий, сообщили Rambler News Service в аппарате уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей.

«Если РФ взяла на себя обязательства по долгам СССР перед разными государствами, то надо признать обязательство и перед собственными гражданами. Создать фонд старшего поколения и за счет государства выплачивать пенсии гражданам до 1967 года рождения напрямую из бюджета. А для остальных социальные взносы снизить, дать им возможность работать "вбелую" и накапливать пенсию себе, а не другим», — цитирует агентство сообщение пресс-службы Титова.

По убеждению Титова, накопительная часть пенсии должна быть добровольной. Омбудсмен отметил, что остальным гражданам нужно снизить соцвзносы и позволить накапливать собственную пенсию. Как сказал бизнес-омбудсмен, «если не веришь ты нашему государству — имеешь право платить только обязательную часть, на базовую пенсию». Титов пояснил, что если гражданин захочет увеличить свою пенсию, он должен будет обратиться в частный пенсионный фонд.

8 декабря Госдума во втором чтении проголосовала за продление «заморозки» накопительной части пенсии до 2020 года включительно. Замороженные накопления направят на текущие выплаты пенсионерам.

Так называемый мораторий на формирование пенсионных накоплений был введен еще в 2014 году: тогда министр финансов РФ Антон Силуанов признавался, что возвращать изъятые средства никто не собирается, так как они «пошли на Крым».