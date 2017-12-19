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Россиянам предложили выступать на ОИ-2018 с георгиевской лентой

18:43 19.12.2017
Фото с сайта gl9may.ru
Фото с сайта gl9may.ru
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В связи с запретом Международного олимпийского комитета (МОК) российской символики на ОИ-2018 отечественным спортсменам предложили использовать георгиевскую ленту. Идею подал бобслеист и депутат Госдумы Алексей Воевода.

«А я бы Георгиевский флаг сделал и украсил нашу сборную Георгиевскими лентами. Почему нет?», - цитирует его «Интерфакс». По мнению Воеводы, эти символы будут способствовать поднятию духа отечественных спортсменов во время соревнований в Южной Корее.

Ранее МОК пожизненно дисквалифицировал Воеводу по итогам расследования комиссии Дениса Освальда, перепроверявшей допинг-пробы россиян, взятые во время ОИ-2014 в Сочи.

По мнению бобслеиста, решения МОК в отношении него и других атлетов, а также отстранение отечественной сборной от Олимпиады-2018 свидетельствует о том, что Запад напугала сильная, современная Россия и «потрясающая победа» сборной в Сочи.
 

Темы: Россия, Летние и зимние Олимпийские игры , Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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19.12.2017, 21:35
Гость: Длинный нос

КТО предложил-то? Думайте- что пишете! Россия исключена из Олимпиады. А спортсменам желающим там выступить уже предложили флаг- белый! И не только флаг- но и покрытие всех расходов по поездке. Других предложений НЕ БУДЕТ- кончайте болезненно фантазировать.
19.12.2017, 21:29
Гость: Остолоп

"то не нужно вообще ехать на эту Олимпиаду"
Зоя, попробовали бы они не ехать, ведь Вольдемар сказал: "Надо".
А идти с бантиками, "в белом венчике из роз", или в будёновках уже не имеет значения. Обкакались по полной.
19.12.2017, 21:14
Гость: критик советской литер туры

Класс. Но нетолерантно по отношению к олимпийскому движению , а вот если добавить к оранжевому и черному, oliмпийский белый цвет то будет тот самый триколор , с которым Russia всегда побеждалa .
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