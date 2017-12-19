Россиянам предложили выступать на ОИ-2018 с георгиевской лентой

В связи с запретом Международного олимпийского комитета (МОК) российской символики на ОИ-2018 отечественным спортсменам предложили использовать георгиевскую ленту. Идею подал бобслеист и депутат Госдумы Алексей Воевода.

«А я бы Георгиевский флаг сделал и украсил нашу сборную Георгиевскими лентами. Почему нет?», - цитирует его «Интерфакс». По мнению Воеводы, эти символы будут способствовать поднятию духа отечественных спортсменов во время соревнований в Южной Корее.

Ранее МОК пожизненно дисквалифицировал Воеводу по итогам расследования комиссии Дениса Освальда, перепроверявшей допинг-пробы россиян, взятые во время ОИ-2014 в Сочи.

По мнению бобслеиста, решения МОК в отношении него и других атлетов, а также отстранение отечественной сборной от Олимпиады-2018 свидетельствует о том, что Запад напугала сильная, современная Россия и «потрясающая победа» сборной в Сочи.

