«В целом этот год оказался хуже 2016, и главное, чтобы 2018 год не оказался хуже 2017»

KM.RU проводит традиционный опрос экспертов об итогах 2017 года. Какие события запомнились больше всего, каким оказался уходящий год в целом?

Николай Бурляев, народный артист России

Для меня самыми главными событиями года являются те, которые связаны с культурой. Я занимался проведением форумов «Золотой витязь», укреплял Институт культуры МЧС России. Конечно, было много политических событий. Россия под санкциями, но я не считаю, что это для нашей страны смертельно.

Николай Бурляев. Стоп-кадр youtube

Этот год показал, что и под санкциями Россия выходит на серьезные рубежи и добивается очень многого. Я верю в то, что Россию ждет возрождение. Мы подвергли критике Российский фонд кино, и Никита Сергеевич Михалков вышел из Фонда. На мой взгляд, это показывает, что Фонд идет не тем путем.

Да, я по-прежнему остаюсь в тревоге за состояние нашей культуры, урон духовному уровню народу - существенный, поскольку кино и наша кинематография упали достаточно низко, ударившись в бизнес. И все же я надеюсь, что эпоха вседозволенности заканчивается, хотя впереди еще много боев за подлинную, а не псевдокультуру.

Павел Грудинин, директор ЗАО «Совхоз имени Ленина», кандидат в президенты РФ

По официальной версии ситуация в бизнесе все лучше и народ все богаче и богаче. А я вижу, что обнищавшее население не может купить хорошую клубнику. Желающие купить есть, а реализации нет! Яблоки, груши, ягоды стали деликатесом, хотя это обычные продукты, на которые денег должно хватать всем без исключения.

Павел Грудинин на выступлении в Госдуме. Стоп-кадр youtube

Говорят, что нагрузка на бизнес уменьшилась. А у меня в ноябре одновременно приехало четыре проверки. Одна за другой идут проверки, приходит к нам Налоговая инспекция, Россельхознадзор, Росприроднадзор и т.д. Где же это нагрузка уменьшилась?..

Увеличиваются налоги, то есть президент сказал три года налоги не повышать, а чиновники его не послушались. Вот мы должны сейчас найти 34 млн рублей на выплаты налогов, 20 млн на зарплату и 20 млн на премии, всего 74 млн. Мы - крепкое хозяйство и деньги найдем, хотя цены на овощи и соки упали опять же по причине снижения спроса.

Другие – тоже в тяжелом положении. Один директор тракторного завода мне сказал, что уже в течение 2 месяцев завод продает тракторов на 70% меньше, чем в прошлом году. Почему? Потому что у крестьян нет денег на технику, хотя они собирают урожаи, которыми гордится вся страна. И еще учтите, что за год 29% россиян взяли кредитов на сумму порядка нескольких триллионов рублей. То есть люди – в долговой яме, и берут они кредиты не для поездки на Мальдивы.

В целом этот год оказался хуже 2016, и главное, чтобы 2018 год не оказался хуже 2017.

Александр Шатилов, декан факультета социологии и политологии Финансового университета

2017 год явился весьма непростым для Российской Федерации. Несмотря на ожидания компромиссов, связанные с избранием Дональда Трампа, Москва оказалась под еще более жестким прессом, чем при Обаме. Вместе с тем Россия успешно завершила антитеррористическую операцию в Сирии, и в целом эту кампанию Москва может занести себе в актив. Многие террористы уничтожены, и власть Асада устояла.

Александр Шатилов в эфире телеканала «Царьград». Стоп-кадр youtube

Что касается экономической ситуации, то руководству страны удавалось поддерживать более-менее сносное социально-экономическое положение, но общество привыкло к благополучию тучных лет и проблемы воспринимает достаточно остро. Рост протестно-потребительских настроений действительно имел место, прежде всего в молодежной среде, однако ситуацию все же удалось удержать под контролем.

Думаю, первая половина 2018 окажется весьма непростой. Предполагаю, что будут бить по болевым точкам в преддверии выборов в России, и «западные партнеры» постараются навязать Москве уступки. Мы это уже видели на примере нашей олимпийской сборной. Кроме того, я не исключаю в конце 2018 года усиления давления на Москву по линии, связанной с Донбассом.

И тем не менее, я надеюсь, что следующий год станет успешнее 2017.

Беседовал Дионис Каптарь