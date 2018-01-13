Бизнес-омбудсмен заявил о признаках рейдерского захвата фабрики «Меньшевик»

Борис Титов прокомментировал дело бывшего директора завода Ильи Аверьянова, который в конце декабря устроил стрельбу на предприятии.

«Есть все признаки рейдерского захвата с участием сотрудников различных государственных структур… Есть все признаки того, что это был долговременный рейдерский захват», — сказал Титов журналистам после посещения Аверьянова в СИЗО.

Бизнес-омбудсмен дал понять, что не считает бизнесмена хладнокровным убийцей, передает радио «Говорит Москва».

Конфликт на фабрике «Меньшевик» произошёл утром 27 декабря. По данным СКР, бывший собственник, находясь на территории предприятия, вступил в словесный конфликт с нынешним руководством, после чего достал оружие и открыл стрельбу из карабина «Сайга». В ходе инцидента погиб охранник.

Сам Аверьянов рассказал корреспонденту радиостанции Business FM о том, что у него банально стали «отжимать» предприятие с помощью поддельных документов и высокопоставленной «крыши». Он неоднократно обращался в прокуратуру и правоохранительные органы, заявляя о рейдерском захвате фабрики, но без особого успеха.

Илья Аверьянов был задержан на следующий день. Во время допроса вину он не признал, а свои действия расценил как самооборону.