Запуск грузового корабля «Прогресс» перенесен на следующую неделю

Старт грузового космического корабля «Прогресс-МС-08» отложен в последний момент. Запуск перенесен на резервную дату. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Новая попытка отправить корабль в космос будет предпринята 13 февраля. В этом случае он уже не сможет добраться до МКС за три с половиной часа, как планировалось ранее. «Будет предпринята двухсуточная схема», - пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что причиной отмены запуска могли стать проблемы в системе управления ракеты-носителя «Союз-2.1А». Предполагается, что мог возникнуть сбой в работе компьютеров.

«Прогресс» должен был стартовать с Байконура примерно в полдень по Москве. Планировалось, что он достигнет МКС и пристыкуется к ней всего за два витка, что стало бы рекордом за всю историю полетов.

