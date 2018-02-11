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Запуск грузового корабля «Прогресс» перенесен на следующую неделю

19:13 11.02.2018
Фото с сайта mcc.rsa.ru
Фото с сайта mcc.rsa.ru
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Старт грузового космического корабля «Прогресс-МС-08» отложен в последний момент. Запуск перенесен на резервную дату. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Новая попытка отправить корабль в космос будет предпринята 13 февраля. В этом случае он уже не сможет добраться до МКС за три с половиной часа, как планировалось ранее. «Будет предпринята двухсуточная схема», - пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что причиной отмены запуска могли стать проблемы в системе управления ракеты-носителя «Союз-2.1А». Предполагается, что мог возникнуть сбой в работе компьютеров.

«Прогресс» должен был стартовать с Байконура примерно в полдень по Москве. Планировалось, что он достигнет МКС и пристыкуется к ней всего за два витка, что стало бы рекордом за всю историю полетов.
 

Темы: Россия, Космонавтика в России, Международная космическая станция
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Комментарии читателей
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11.02.2018, 23:06
Гость: www

Стало бы рекордом, но! Какие рекорды? По моему не до рекордов.
11.02.2018, 21:33
Гость: ГОСТ

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