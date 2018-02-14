Путин и Порошенко провели телефонные переговоры‍

Президент России Владимир Путин по телефону обсудил со своим украинским коллегой Петром Порошенко обмен пленными пограничниками и предстоящую встречу «нормандской четверки».

«Президент Украины провел телефонный разговор с президентом России для активизации освобождения украинских заложников, в частности обмена пленных пограничников и освобождения украинских военных на оккупированных территориях», — говорится в сообщении пресс-службы президента Украины.

Лидеры двух стран также обсудили подробности предстоящей встречи глав МИД стран «нормандской четверки», которая запланирована на 16 февраля в Мюнхене.

"Упоминалась тема необходимости продолжения начатого до Нового года процесса обмена удерживаемыми лицами. Действительно, президенты более детально остановились на этой теме", — уточнил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.