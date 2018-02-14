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Путин и Порошенко провели телефонные переговоры‍

12:21 14.02.2018
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Президент России Владимир Путин по телефону обсудил со своим украинским коллегой Петром Порошенко обмен пленными пограничниками и предстоящую встречу «нормандской четверки».

«Президент Украины провел телефонный разговор с президентом России для активизации освобождения украинских заложников, в частности обмена пленных пограничников и освобождения украинских военных на оккупированных территориях», — говорится в сообщении пресс-службы президента Украины.

Лидеры двух стран также обсудили подробности предстоящей встречи глав МИД стран «нормандской четверки», которая запланирована на 16 февраля в Мюнхене.

"Упоминалась тема необходимости продолжения начатого до Нового года процесса обмена удерживаемыми лицами. Действительно, президенты более детально остановились на этой теме", — уточнил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Темы: Россия, Украина, Владимир Путин, Петр Порошенко
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Комментарии читателей
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14.02.2018, 18:15
Гость: Изя

Вот и выбирай у себя, на "украине", Гудини. Кто тебе мешает то?
14.02.2018, 17:02
Гость: всё было так!

Позвонил Путин Пороху после нравоучительной беседы Трампа, и понёс ему базар в стиле МышиБратья,давай мириться.А Порох ему посоветовал мост строить не поперёк, а вдоль.
14.02.2018, 16:18
Гость: +++

Разговор велся о сдаче России Харьковской, Одесской, Днепропетровской области.
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