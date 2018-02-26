Захарова обвинила США в попытке вмешаться в грядущие выборы президента РФ

Вашингтон пытается вмешаться в выборы в России, в том числе из-за внутриполитической обстановки в самих США, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Наши выборы интересны им в двух контекстах. Первое - это для, опять же, продолжения своей внутриполитической риторики. Как вы видите, она не снижает накала", - приводит ее слова "Интерфакс".

Вторым моментом, считает она, является традиционная вовлеченность Соединенных Штатов Америки вообще во все внутренние процессы во всех регионах мира. "Нет такого региона, где бы Вашингтон не пытался сыграть. Правила о том, что нельзя вмешиваться во внутреннюю политику, в жизнь других государств, работают и должны работать с их точки зрения для всех. Кроме одной исключительной страны, которой являются Соединенные Штаты Америки", - добавила Захарова.

Президентские выборы в России намечены на 18 марта.

23 февраля глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что 243 наблюдателя из 74 стран приедут на выборы президента РФ.

Между тем, днем ранее замглавы МИД России Сергей Рябков сказал "Интерфаксу", что американские дипломаты и работники американских загранучреждений в Российской Федерации не будут допущены к наблюдению за предстоящими президентскими выборами.