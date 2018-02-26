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Экс-главе «Дальспецстроя» дали 12 лет за хищения на космодроме Восточный

09:57 26.02.2018
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Бывший глава «Дальспецстроя» Юрий Хризман осужден на 12 лет тюрьмы по делу о хищениях более пяти миллиардов рублей при строительстве космодрома Восточный. Соответствующий приговор был оглашен 25 февраля в Дальневосточном окружном военном суде в Хабаровске.

Бывший главный бухгалтер «Дальспецстроя» Владимир Ашихмин, вместе с Хризманом признанный виновным в злоупотреблении полномочиями и растрате, приговорен к семи годам заключения.

Еще два фигуранта дела, бывший председатель Хабаровской краевой думы Виктор Чудов и сын экс-главы «Дальспецстроя» Михаил Хризман, приговорены к шести и пяти с половиной годам тюремного заключения соответственно.

В качестве компенсации ущерба с осужденных взыскано 5,16 миллиарда рублей, передает "Интерфакс".

Процесс по делу о хищениях 5,2 миллиарда рублей при строительстве космодрома Восточный в Амурской области рассматривался в закрытом режиме с мая 2016 года. Юрий Хризман и его подельники обвинялись в злоупотреблении должностными полномочиями и растрате в особо крупном размере.

Ранее еще один подрядчик строительства космодрома, гендиректор Тихоокеанской мостостроительной компании Игорь Нестеренко, был приговорен к трем годам тюрьмы за мошенничество.

Строительство космодрома Восточный, на которое планировалось потратить около 300 миллиардов рублей, началось в 2012 году. Первый старт с космодрома — запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с тремя спутниками — состоялся 28 апреля 2016 года.

Темы: Преступления чиновников и государственных служащих в России, Космонавтика в России, Расследования в России, Космическая промышленность, Финансовые махинации и аферы, Роскосмос
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Комментарии читателей
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26.02.2018, 15:23
Гость: Ося

После выборов будет амнистия...
26.02.2018, 13:41
Гость: Skeptik

Прикольно все это,
когда воровали, что никто не видел?
Опять показуха, опять туфта
Воры крадут у воров, государство негодяев
26.02.2018, 13:29
Гость: ник

Как говорил глава Сингапура посди 2-х своих друзей, чтобы победить коррупцию.
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