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В Москве появится центр поиска репрессированных родственников

11:16 28.02.2018
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В Москве на базе Государственного музея истории ГУЛАГ откроется специализированный Центр поиска репрессированных родственников, пишет РИА Новости.

В Центре любой желающий сможет ознакомиться и изучить архивные материалы и узнать, как найти сведения о пострадавших в годы сталинских репрессий родственников. Отмечается, что в Центре будет представлен масштабный проект музея — интерактивная карта ГУЛАГ, где отражена география системы лагерей.

Создание подобного Центра стало возможным благодаря Фонду памяти, который «аккумулирует и распределяет пожертвования на проекты по сохранению памяти жертв репрессий». Сам фонд ведет свою работу с 2016 года, он был создан в рамках реализации концепции государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий.

Темы: Музеи в России, История СССР, История ХХ века
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Комментарии читателей
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28.02.2018, 20:43
Гость: ABCD

А у "немца который не наш" фамилия бабушки случайно была не Циля Либерман? Очень уж у вас мысли не типичные для немцев.
28.02.2018, 15:41
Гость: Родственник репрессированных

Кого из репрессированных родственников можно было найти давно нашли. Это все равно если бы создали центр поиска родственников без вести пропавших
во вреена войны с Наполеоном 1812 года. Создатели центра явно либерасты-предатели из самых верхних эшелонов путинской власти, стремящиеся вбить очередной клин между красными и белыми, которые для спасения России сегодня обязаны выбрать президентом кандидата народно-освободительных сил Грудинина и выгнать из страны пятую и шестую колонны розовых, голубых и черно-коричневых шестерок заокеанских пиндосов.
28.02.2018, 15:31
Гость: ни колай

требую открыть архивы репрессий при иване грозном, бо с какого перепуга я оказался в такой дыре?
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