В Москве появится центр поиска репрессированных родственников

В Москве на базе Государственного музея истории ГУЛАГ откроется специализированный Центр поиска репрессированных родственников, пишет РИА Новости.

В Центре любой желающий сможет ознакомиться и изучить архивные материалы и узнать, как найти сведения о пострадавших в годы сталинских репрессий родственников. Отмечается, что в Центре будет представлен масштабный проект музея — интерактивная карта ГУЛАГ, где отражена география системы лагерей.

Создание подобного Центра стало возможным благодаря Фонду памяти, который «аккумулирует и распределяет пожертвования на проекты по сохранению памяти жертв репрессий». Сам фонд ведет свою работу с 2016 года, он был создан в рамках реализации концепции государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий.