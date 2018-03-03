«Что реально происходит в экономике нашей страны?»

Аналитика от первого зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству

Материал подготовлен на основе статистических данных Росстата, однако полных данных 2017 года в материалах нет. С тех пор, как Росстат был передан в ведение Минэкономразвития, статистические данные стали появляться с большим опозданием и не в полном объеме.

Однако вы убедитесь, что на общую тенденцию и динамику развития последний год не оказывает влияния. Достаточно назвать некоторые итоговые данные за 2017 год, чтобы вы убедились, что тенденция «развития» ничем не отличается от предыдущих лет.

Николай Арефьев. Стоп-кадр с youtube

Объём ВВП России за 2017 г. вырос на 1,5%, что в пределах математической погрешности. Промышленное производство выросло на 1,0%. Рост инвестиций в основной капитал составил лишь 4,2%.

Оборот розничной торговли в 2017 г. подрос на 1,2% к 2016 г., а платные услуги населению увеличились на 0,2%.

Реальные располагаемые доходы россиян падают четвёртый год подряд, экономический рост неустойчивый. Так, за 2017 год уровень доходов составил 99,2% к предыдущему году. С учётом инфляции – 96,7%.

Размер государственных стипендий зафиксирован на уровне 1,3 тыс. руб. и не менялся два года при величине прожиточного минимума по стране в 10,3 тыс. руб. Так что все в замороженном состоянии!

С начала перестройки Россия видела много всякого безумия, но это безумие было лишь прикрытием для разграбления богатейшей страны. Люди не понимали, что творится! Зарплату не платили, пенсии тоже, заводы и фабрики закрыли, колхозы запретили, но обещали достойную жизнь! Все это закончилось дефолтом в 1998 году, Примакову, Маслюкову и Геращенко пришлось разгребать «Авгиевы конюшни».

Российская экономика была восстановлена после тяжелейшего кризиса и начала набирать темпы роста, которые в 1999 г. составили 6,4%, а в 2000-м – 10%. И очевидно, что бюджетная ситуация и ситуация с выплатой зарплат и пенсий после этого резко улучшилась.

Примакова и Маслюкова убрали, а вместо них набрали непрофессионалов и кадровая политика вернулась в свое русло безумия.

Самые ответственные должности в государстве опять стали занимать не специалисты своего дела. Министром обороны назначался директор мебельного магазина, министром здравоохранения – менеджер, министром сельского хозяйства – врач. Строевые генералы стали управлять губерниями, а Вооруженными Силами – дамы с собачками. Министерством экономического развития никогда не управлял экономист, опытный производственник. Эта должность всегда доставалась финансистам. Для них это все равно!

Основные итоги такой кадровой политики охарактеризовал институт А. Аганбегяна:

Из 150 стран мира по уровню экономического развития — показателю ВВП по паритету покупательной способности на душу населения - Россия занимает 43-е место, огромный импорт выгнал страну на 128-е место, офшорные схемы отодвинули Россию на 126-е место. По сопоставимому уровню реальных доходов и реальной заработной платы — 50–55-е место, по индексу социального развития ООН — 65-е место, по уровню жизни пенсионеров — 78-е место, по обеспечению комфортным жильем — примерно 80-е место, по ожидаемой продолжительности жизни — 90-е место, по качеству здравоохранения — 119-е место. По качеству и уровню образования у России 30-е место в мире.

Обещанное удвоение ВВП за 10 лет не состоялось. Чтобы достичь удвоения, надо было каждый год расти на 7,2%. Однако не за 10, а за 14 лет, к 14-му году рост ВВП составил 94%, а дальше пошел спад. Рост мировых цен на нефть в 2003-2008 гг. позволил России получить более 1,6 трлн долл. дополнительной экспортной выручки только от нефти и нефтепродуктов и ещё около 1 трлн долл. от экспорта газа.

Однако все эти колоссальные средства не принесли никакой пользы экономике страны. Большая часть их осела за границей или в ЦБ, но в народное хозяйство не попала.

В 2012 году Россия вступила в ВТО, правила которой стали тормозом в развитии экономики России. В результате политической и экономической нестабильности уже к 2013 г. рост инвестиций в российской экономике остановился, а вслед за этим прекратился и рост экономики.

Степень износа основных фондов в добыче полезных ископаемых - 55,4%, тогда как в обрабатывающих производствах - 47,7%. Нефтегазовая отрасль развивается экстенсивно. Автомобильный бензин подорожал в стране с 2000 г. в 4,4 раза с 9,1 тыс. руб. за т. до 40,9 тыс. руб.

Согласно официальной статистике, с 2000 г. тарифы на услуги ЖКХ в среднем по России возросли в 13,6 раза. Конечная инфляция (потребительская) с 2000 г. по 2017 г. включительно составила 191,1%. Цены производителей промышленных товаров с 2000 по 2016 гг. увеличились на 216,5% даже при дефляции в 7% в 2008 г.

Рост цен производителей сельскохозяйственной продукции за 16 лет достиг уровня в 180,9%.

Стоит отметить, что дефляция, как по ценам промышленных производителей, так и по ценам сельхозпроизводителей, носила не абсолютный характер, а лишь уменьшала инфляционную базу предыдущего года. Цены на продовольственные товары с 2000 по 2017 гг. выросли на 180,9%.

За рассматриваемый период количество людей с доходами ниже прожиточного минимума сократилось с 42,3 млн чел. до 19,8 млн чел. В процентном соотношении с 29% до 13,5%. Если доход хотя бы на один рубль выше планки прожиточного минимума, то считается, что человек уже находится в прожиточном минимуме. Поэтому достаточно повысить зарплату на 1 руб., чтобы вывести человека из нищеты.

Удельный вес убыточных организаций за анализируемый промежуток снизился с 41,3% до 25,9%. Это объясняется не повышением эффективности производства, а банкротством нерентабельных предприятий и их уничтожением.

Это подтверждает показатель удельного веса промышленности в ВВП, который в 1999 г. составлял 31,9%. Через 16 лет этот показатель снизился до 26,7%. Мы находимся по этому показателю между Индонезией (48,1%) и Эфиопией (12,8%). Если из промышленности России вычесть 10% нефтяной отрасли, то объём промышленности в ВВП составит всего 16,7%.

Доля машиностроения в ВВП выглядит следующим образом: в 2000 г. -14,8%, в 2012 г. - 8%, в 2015 г. - 1,4%. Доля машиностроения уверенно снижалась за всё время реформ. Это говорит о том, что все 17 лет реальный сектор экономики умышленно и планомерно уничтожался.

С 2000 по 2016 гг. из России вывезено 550 млрд долл. или 32 триллиона рублей. Это чистый легальный вывоз капитала по данным Центрального банка. Для сравнения, выручка от экспорта сырой нефти за 2000-2015 гг. составила порядка 1,6 трлн долл. Отток капитала в размере 550 млрд долл. означает, что треть от нефтяной выручки просто ушла из страны обратно. То есть мы продавали нефть со скидкой порядка 30%.

При учёте того, что реальный отток капитала явно больше, чем зафиксировано в статистике ЦБ, то можно констатировать, что мы отдаем нефть вообще бесплатно, выручка в страну не возвращается. России разрешено только учитывать выручку, но пользуются ею США и страны Евросоюза.

Нелегальный отток капитала из России составил $211,5 млрд за последние 18 лет, подсчитала Global Financial Integrity. Это только те деньги, которые не проходили по документам. Незаконный отток в результате махинаций с документами достигает $782 млрд. (46 триллионов рублей по текущему курсу) Теневая экономика оценивается в 46% ВВП.

По официальной версии правящих кругов в стране происходит борьба с инфляцией. Для этого ЦБ держит высокой ключевую ставку, что делает недоступными кредиты, а без кредитов экономика работать не может. Одновременно ЦБ поднимает курс иностранной валюты вдвое и делает недоступными валютные кредиты тоже, а иностранные кредиты под санкциями. Таким образом, денег нельзя раздобыть ни внутри страны, ни за рубежом, ни в рублях, ни в долларах! Наступил паралич и денежно-кредитной системы и экономики.

В конце 2014 года цена на нефть снизилась в два раза. Естественно, нефтяные компании России должны были получить вдвое меньше доходов. Чтобы спасти сырьевых олигархов, сделали просто - взяли и повысили курс доллара в два раза. Теперь от продажи нефти олигархи получили действительно вдвое меньше долларов, но конвертируя их в рубли – получили вдвое больше рублей.

Баснословные доходы сырьевиков оплачивала Россия в лице Центрального Банка. Не случайно банковская система в 2016 году получила прибыль почти триллион рублей, выкачанных почти поровну из Центрального банка и экономики, а за 4 месяца текущего года еще 553 млрд рублей.

Напрашивается вопрос, кто соорудил финансовый насос, выкачивающий деньги из государства в коммерческие банки и сырьевые корпорации?

Банкиры всей банковской системы России в прошлом году заработали 930 млрд рублей, что на 124 млрд рублей больше 2015 года. В 2014 году в результате дефолта банкиры получили триллион рублей из бюджета, а валютных ипотечников загнали в долговую яму. Государство на курсовой разнице тоже заработало 140 млрд рублей. По идее, дефолт создало государство и обязано погасить долги ипотечников денежными средствами, полученными на курсовой разнице. Но реакция руководителя правительства Д. Медведева была другая.

Именно в годы правления Путина было введено бюджетное правило с «ценой отсечения» нефти 40 долларов за баррель. Все средства, полученные выше 40 долларов, изымались из бюджета и помещались в два суверенных фонда, которые размещались за границей. Таким образом, страна села на минимальный бюджет при огромных накоплениях, разоряя свою социальную сферу и предоставляя огромные инвестиции западным странам.

Если подводить итог финансовой и экономической политики Путина, то этот итог будет звучать неутешительно: российская экономика находится в состоянии стагнации, у неё нет внутренних сил для роста, а правительство работает в собственных интересах.

Реальный сектор

Реальный сектор экономики заброшен, находится в стагнации и, видимо, не интересен ни президенту РФ, ни правительству, за исключением отраслей, обслуживающих сырьевой сектор и ВПК. ВПК начали развивать с 2012 года, когда стало очевидно, что цена на нефть сократится вдвое и нужно зарабатывать на продаже оружия.

Вместе с тем на протяжении 16 лет ежегодно закрывалось 100-300 заводов и фабрик, в том числе стратегического назначения. Объемы производства продукции предприятий реального сектора экономики менялись незначительно и в рост не шли, за исключением производства легковых автомобилей, что было попыткой российской олигархии заработать на машинах, как на Западе. Но попытка провалилась из-за недовложений в основные фонды и потери сбыта на Украине и Молдавии.

Весь период с 2000 по 2016 год добыча сырьевых ресурсов росла и в конце срока достигла значений 1990 года, в то время как реальный сектор экономики деградировал. Если в 2000 году страна выпускала 8,9 тысяч станков, то в 2016 году их стали производить 4,4 тысячи, по тракторам скатились с 19,2 тысяч до 6,3 тыс. За эти годы производство троллейбусов сократилось вдвое, на 50 тысяч в год стали меньше выпускать грузовиков и на 12 тысяч автобусов и так по всей номенклатуре. Можно ли говорить о развитии машиностроения, если подшипников в 2000 году выпускали 257 млн штук, а в 2016 году – 45,8!

Уровень использования среднегодовой производственной мощности за 16 лет в некоторых отраслях поднялся, но все равно составляет около 50% (в текстильной, трикотажной, обувной промышленности), в машиностроении хуже: в тракторостроении – 12%, станкостроении -14%, производстве подшипников – 27%.

Страна живет за счет импорта, гробя свои технологии и производство, теряя последних специалистов.

Нефтегазовый сектор

Все эти годы была неизменной политика вывоза природных ресурсов и денежных средств. По оценке Германа Грефа, «нефтяной век» закончится уже через 12-14 лет, Министерство энергетики полагает, что запасов углеводородов хватит на 40–50 лет.

Оба правы, с той лишь разницей, что через 12 лет закончится дешевая по себестоимости нефть и пойдет трудноизвлекаемая, дорогая в себестоимости, но дешевая на мировом рынке.

Таких трудноизвлекаемых запасов нефти, по оценке министерства, 60%. При себестоимости добычи ТРИЗ в районе $80 за баррель нефть становится нерентабельной при цене продажи по $35–60 за баррель. Именно поэтому российско-китайский контракт на поставку 38 млрд куб. газа по трубопроводу «Сила Сибири» сегодня вызывает сомнение. Китай отказывается строить вторую ветку газопровода как не нужную.

С 2000 г. по 2016 г. экспорт сырой нефти в натуральных показателях вырос в 1,7 раза с 144,4 млн т. до 254,9 млн т. При этом цена в процентном соотношении упала в 2 раза. Рост обрабатывающих производств за 17 лет составил лишь 3,9%. Это лишнее подтверждение доминирования сырьевого сектора над реальным, и эта тенденция сохраняется.

По данным Минприроды в России разведаны месторождения газа объемом 47 триллионов кубометров. Если добывать по 600 миллиардов кубов в год, то хватит на 78 лет. Однако подтверждаемость запасов газа низкая, и вполне вероятно, что эти запасы могут быть на 30% меньше.

И еще необходимо иметь в виду, что не более трети разведанных запасов газа могут добываться с помощью обычных технологий и находятся вблизи действующих газопроводов. Все остальные находятся в труднодоступных районах, залегают на большой глубине, а строительство газопроводов значительно поднимет стоимость газа.

Если не ограничить добычу газа внутренней потребностью, то с большой долей вероятности уже через 20-30 лет эта дорогая нефть и газ пойдут на внутренний рынок, можно только представить, какими будут коммунальные платежи для граждан России. К примеру, если сегодня цена газа для населения составляет 6 рублей за куб, то трудноизвлекаемый газ в 15 раз дороже, а значит 90 рублей за куб.

Жилищно-коммунальное хозяйство

Согласно официальной статистике с 2000 г. тарифы на услуги ЖКХ в среднем по России возросли в 13,6 раза. Объем финансирования отрасли ЖКХ в стране в нулевые годы составлял порядка 230 миллиардов рублей, в 2017 году – 133 млрд руб, а на 2020 запланировано 90 млрд рублей. Таим образом, расходы бюджета в объеме ВВП снизились с 2,6% до 0,1% в 2020 году.

Только в Москве, к примеру, за период 2001-11 гг. тарифы на газ выросли в 7,2 раза, отопление – 7,9 раза, горячая вода – 65,8 раза, квартплата выросла в 9,8 раза. Рост тарифов существенно бьет по бюджету российских граждан. К примеру, если в начале 2000-х годов москвичи тратили на оплату услуг ЖКХ примерно 15% своего месячного дохода, то в нынешнее время – 25%.

Не решается вопрос расселения граждан из аварийного жилья. Однако сколько у нас аварийного жилья, похоже, никто не знает. В докладе министерства названа цифра 15,5 млн кв.м. по состоянию на 1 января 2016 года, а Росстат в документе «Жилищное хозяйство России» показывает цифру 19,6 млн кв.м. Разница существенная.

Чиновники отмечают, что удельный вес ветхого и аварийного жилья в общей площади жилого фонда сократился в 2015 году до 2,34%, хотя Росстат дает другую цифру – 2,5%.

При этом не отмечается, что снижение доли аварийного жилья происходит за счет увеличения общей площади жилого фонда (за счет строительства нового жилья с 2010 по 2015 года введено около 400 млн кв.м. жилья). При этом Росстат констатирует, что за 2013-2014 годы аварийный фонд увеличился на 3,4 млн кв. метра. Выходит, проценты уменьшаются, а квадратные метры увеличиваются.

Да, с 2014 по 2017 годы расселено 513 тысяч человек (статистика дает 503 тысячи), однако, если при этом аварийный фонд увеличился на 3,4 млн кв. метра, то темпы отселения явно неудовлетворительные. При этом, согласно долгосрочному прогнозу до 2025 года, площадь аварийного жилья будет возрастать по 5% в год и составит 42,03 миллиона кв.м.

Именно столько надо построить жилья, но предлагаемые источники финансирования строительства этого жилья не реальны. Инвесторы не будут инвестировать бесплатное жилье, потому что не будут иметь дохода. Ипотеку отселяемые жильцы не потянут. Субсидии, сертификаты, строительство жилья маневренного фонда, не говоря уж о строительстве нормального жилья для отселения, требуют финансирования, но объемы федеральной помощи не определены, а регионы в большинстве своем с этой задачей не справятся.

Второй вопрос стоимость жилья. Почему стоимость квадратного метра в разных регионах разная, хотя затраты на строительство примерно одни и те же? Почему строителям выгодно строить дома в Карачаево-Черкессии по 15000 рублей за квадратный метр, в Астрахани - за 35000 рублей, а в Москве за 80-160 тысяч рублей?

Правительством установлена цена квадратного метра жилья переселенцам в 35 тысяч рублей, но как уместиться в эту сумму в разных регионах? Не лучше ли убрать из стоимости жилья стоимость земельных участков и выдавать их бесплатно. Исключить посредников, бесплатно выдавать разрешительную документацию. Установить нормативы платы за подключение к сетям. (электроэнергии воде, газу и т.д.) Это существенно бы снизило стоимость жилья.

Агропромышленный комплекс

В России находится 10 % всех пахотных земель мира, при этом более 4/5 пашни в России приходится на Центральное Поволжье, Северный Кавказ, Урал и Западную Сибирь. В то же время благодаря ущербному земельному кодексу 40 млн га. земель не используются.

Доля сельского хозяйства в ВВП России составляет 4,7 %. Объём валовой добавленной стоимости в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве России составляет 1,53 трлн руб. Доля занятых в сельском хозяйстве — 10 %.

В 2016 г. посевные площади в стране съёжились до 79,9 млн га. с 117,7 млн га в 1990 г. С 2000 г. они увеличились лишь на 1,6 млн га при всех восторженных отзывах о подъёме отечественного сельского хозяйства.

Тем не менее, урожайность с 1990 г. увеличилась в 1,3 раза. Феномен при снижении обрабатываемых площадях? Отнюдь. С уменьшением посевных площадей начинают применяться технологии, ухудшающие натуральные свойства растений, стимулируя их рост на основе химии и генной инженерии.

Около 50% сельхозорганизаций не получают господдержку вообще либо получают ее в размере до 1 млн руб., но при этом они производят 8% выручки от всех сельхозорганизаций. В ведении Минсельхоза находится свыше 20 тыс. сельхозорганизаций, но, например, в 2015 году 350 из них произвели 46% всей продукции. А в более чем 61% хозяйств производится всего 4% продукции.

Только с 2014 г. задолженность сельскохозяйственных организаций по обязательствам увеличилась в 1,1 раза до 1,9 трлн руб. Из этого банкам должны 1,4 трлн руб.

Все 16 лет производство яиц постепенно росло и достигло 43 млн штук., что на 10 млн штук больше. Производство скота росло в основном за счет свиноводства и овцеводства. Поголовье крупнорогатого скота сократилось с 21 млн голов до 18 млн, коров - с 9,5 млн голов до 8,2 в основном за счет сельскохозяйственных организаций, в личных подворьях поголовье росло. В этой связи сократилось и производство молока с 32 до 30 млн тонн. Страна в год закупает продовольствия на 26,5 млрд долл.

Также, как и в промышленности, в сельском хозяйстве за 16 лет импорт заместил отечественное семеноводство и племенное животноводство, Эти отрасли были практически полностью уничтожены, за исключением некоторых зерновых культур.

В 2014 г., по оценке Минсельхоза РФ, доля посевов импортными семенами составляла от 46% по овощам и до 83% по сахарной свекле. Практически весь прирост посевных площадей под кукурузой и подсолнечником в последние пять лет покрывался импортными семенами. Производство куриных яиц осуществляется только для потребления, цыплят из них произвести невозможно, для производства цыплят Россия закупает яйца в Бельгии.

В 2014 г. импорт обеспечил треть российского рынка племенного молодняка молочного скота, тракторов, более 70% рынка оборудования для пищевых отраслей. Производство основных пищевых продуктов на 75% базировалось на импортном оборудовании.

Причем основные поставки шли из стран — инициаторов антироссийских санкций. Они обеспечивали 32% поставок тракторов, 55% кормоуборочных комбайнов и оборудования для пищевых отраслей, более 90% пестицидов или компонентов для их производства.

Заметно хуже ситуация с экономической доступностью продовольствия, его качеством и ассортиментом. В 2013 г. доля расходов на продукты питания в бюджетах российских домохозяйств составляла, по данным Росстата, 27,7%.

Причем у 20% самых бедных российских домохозяйств доля продовольствия в расходах достигла 43,1%, а у 20% самых богатых — 18,5%. Поэтому любое заметное повышение продовольственных цен выталкивает значительную часть россиян за черту бедности. Такое повышение стало эффектом девальвации рубля.

6 августа 2015 вступил в силу указ президента об уничтожении санкционных продуктов. За год было уничтожено 7 500 тонн запрещённых продуктов. Зерна собрано в 2016 г. 119,1 млн т. против 104 млн т. в 2015 г. Суммарная мощность хранения составляет лишь 115 млн т. При этом в технически удовлетворительном состоянии находятся только 40% элеваторов.

По мясу прирост меньше на 4,3% в сравнении с 2015 г., по сырам меньше на 14,7%, что говорит об эффекте снижения покупательной способности граждан в связи с ростом цен и снижением доходов. Расширенное воспроизводство возможно только при повышении платёжеспособного спроса населения, который снижается, о чём красноречиво показывает статистика по растительным маслам – из отрицательных значений 2015 г. (-5,8%) она выросла до 8,4%. Потребители заменяют животный белок растительным.

В структуре поголовья скота на хозяйства населения приходится 42,8% поголовья КРС, 14,3% свиней, 47,3% овец и коз, Хозяйства населения не имеют поддержки государства. За 16 лет поголовье КРС сократилось в 1,4 раза с 27, 5 млн. голов в 2000 г. до 18,7 млн. голов в 2016 г. То же самое в растениеводстве. На долю домашних хозяйств приходится 72% овощей и 80% картофеля.

Товарность самого востребованного на рынке продукта картофеля составляет 25,6%. Выходит, что люди выращивают для того, чтобы прокормить себя и свою семью, и ни о каких излишках говорить не приходится. Засеянная площадь картофелем у сельхозорганизаций не дотягивает даже до половины процента – 0,4%. «Рыночная экономика выращивает только то, что выгодно, что не выгодно - надо покупать за границей. Государственной политики в этом вопросе нет.

Министерство финансов отменило обязательные амортизационные отчисления на фонды предприятия, а это могли бы быть те деньги, которые защищены от требований банков и на которые можно осуществлять техническое обновление.

Итогом сельскохозяйственной политики правительства являются следующие показатели: реформы сократили число городов и поселков городского типа на 554 единицы, из которых 14 ликвидированы полностью. Полностью уничтожено 2164 деревни. Еще 19439 деревень – без населения, а в 36137 деревнях (23,6%) проживают менее 10 человек.

Даже во время войны обстановка была лучше.