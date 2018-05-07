Путин определился с кандидатурой премьера

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Дмитрия Медведева для получения согласия на назначение его председателем правительства.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Данное заявление Путин сделал через несколько часов после инаугурации. После вступления главы государства в должность, по закону, прежнее правительство уходит в отставку.

До назначения нового правительства предыдущий состав будет работать в статусе исполняющих обязанности.