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Путин определился с кандидатурой премьера

14:52 7.05.2018
Дмитрий Медведев © KM.RU, Кирилл Зыков
Дмитрий Медведев © KM.RU, Кирилл Зыков
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Президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Дмитрия Медведева для получения согласия на назначение его председателем правительства.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Данное заявление Путин сделал через несколько часов после инаугурации. После вступления главы государства в должность, по закону, прежнее правительство уходит в отставку.

До назначения нового правительства предыдущий состав будет работать в статусе исполняющих обязанности.

Темы: Владимир Путин, Дмитрий Медведев
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
07.05.2018, 22:55
Гость: хм

Это "чудо" китайцам сделал Запад,как в свое время СССР.
07.05.2018, 22:05
Гость: Наконец-то определился!

А я думал, что это будет женщина.
07.05.2018, 21:49
Гость: Из анекдотов...

Шелленберг знал, что Штирлиц — агент советской разведки.
Но он медлил с арестом, так как ему было жаль терять такого исполнительного и толкового сотрудника.
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