Путин определился с кандидатурой премьера
Дмитрий Медведев © KM.RU, Кирилл Зыков
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Дмитрия Медведева для получения согласия на назначение его председателем правительства.
Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.
Данное заявление Путин сделал через несколько часов после инаугурации. После вступления главы государства в должность, по закону, прежнее правительство уходит в отставку.
До назначения нового правительства предыдущий состав будет работать в статусе исполняющих обязанности.