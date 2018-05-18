Медведев представил Путину кандидатов в министры

14:25

Премьер-министр России Дмитрий Медведев встретился в Сочи с президентом Владимиром Путиным и представил ему кандидатов в новое правительство.

На место главы Минсельхоза он предложил назначить председателя правления Россельхозбанка Дмитрия Патрушева, новым главой министерства транспорта назначить Евгения Дитриха, ранее занимавшего пост первого заместителя министра транспорта. На пост главы Минприроды Медведев предложил Дмитрия Кобылкина, а на пост министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева.

Главой нового министерства просвещения станет Ольга Васильева, которая в предыдущем составе занимала пост министра образования, а ​министерство науки и высшего образования возглавит экс-глава ФАНО Михаил Котюков.

В качестве главы министерства цифрового развития Медведев предложил утвердить Константина Носкова, который ранее был руководителем аналитического центра при правительстве, а в качестве нового главы МЧС — Евгения Зиничева.

На пост министра по развитию Дальнего Востока Медведев предложил назначить амурского губернатора Александра Козлова, а на пост министра по делам Северного Кавказа — Сергея Чеботарева.

Свои посты в правительстве сохранят глава МИД Сергей Лавров, глава Минпромторга Денис Мантуров, глава Минобороны Сергей Шойгу, министр культуры Владимир Мединский, министр труда и соцзащиты Максим Топилин, министр здравоохранения Вероника Скворцова, министр энергетики Александр Новак, глава МВД Владимир Колокольцев, министр юстиции Александр Коновалов, министр спорта Павел Колобков. Министр экономического развития России Максим Орешкин также сохранил свой пост, передает РБК.

​Медведев также предложил Путину назначить ранее озвученных им кандидатов на посты вице-премьеров.

Согласно предложению премьер-министра, должность первого вице-премьера получит Антон Силуанов, который будет совмещать ее с должностью министра финансов России.

На пост вице-премьера по вопросам ОПК предложен Юрий Борисов, ранее занимавший пост заместителя министра обороны, а на пост вице-премьера — главы аппарата правительства Медведев выдвинул Константина Чуйченко, который ранее занимал должность помощника президента и главы Контрольного управления Кремля.

Пост-вице премьера по здравоохранению, образованию и социальной политике займет Татьяна Голикова, ранее возглавлявшая Счетную палату. Зампредседателем правительства по вопросам промышленности и энергетики будет Дмитрий Козак. Вице-премьером по вопросам транспорта и связи станет бывший первый замглавы аппарата правительства Максим Акимов, а заместителем Медведева по вопросам сельского хозяйства — Алексей Гордеев, бывший глава Минсельхоза и полпред президента в Центральном федеральном округе.

Ольга Голодец перейдет на работу вице-премьером правительства по вопросам культуры и спорта (ранее она отвечала за социальных блок правительства), а Виталий Мутко, ранее курировавший спорт, будет отвечать за строительство.

Юрий Трутнев сохранил за собой пост вице-премьера и полпреда президента в Дальнефосточном федеральном округе. ​

Президент России утвердил структуру нового правительства, увеличив число министерских портфелей с 21-го до 22- х, 15 мая. Министерство образования и науки было разделено на два отдельных ведомства — Министерство просвещения и Министерство высшего образования и науки.

Еще одним структурным изменением правительства стало преобразования Минкомсвязи в Министерство цифрового развития, связи и коммуникаций.