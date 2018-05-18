Президент подписал указы о составе нового Правительства

15:40

Владимир Путин подписал указы о назначениях вице-премьеров и министров нового Правительства.

Об этом сообщается на сайте Кремля в пятницу, 18 мая.

Предложения по кадровому составу представил ранее 18 мая премьер-министр Дмитрий Медведев. Глава государства согласился со всеми кандидатурами.

«Мы с вами в предварительном порядке обсуждали практически все представленные вами кандидатуры. Еще с утра по некоторым мы дискутировали. Это люди известные, с хорошим опытом работы, хорошо зарекомендовавшие себя на других участках работы», — цитирует его слова ТАСС.