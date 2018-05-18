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Президент подписал указы о составе нового Правительства

15:40 18.05.2018
Фото с сайта kremlin.ru
Фото с сайта kremlin.ru
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Владимир Путин подписал указы о назначениях вице-премьеров и министров нового Правительства.

Об этом сообщается на сайте Кремля в пятницу, 18 мая.

Предложения по кадровому составу представил ранее 18 мая премьер-министр Дмитрий Медведев. Глава государства согласился со всеми кандидатурами. 

«Мы с вами в предварительном порядке обсуждали практически все представленные вами кандидатуры. Еще с утра по некоторым мы дискутировали. Это люди известные, с хорошим опытом работы, хорошо зарекомендовавшие себя на других участках работы», — цитирует его слова ТАСС.

Темы: Правительство России, Владимир Путин, Дмитрий Медведев
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Комментарии читателей
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18.05.2018, 18:28
Гость: Да!

Особенно удивляет назначение министром сельского хозяйства сына руководителя Совета безопасности России, который далек от сельского хозяйства, кроме как ранее руководил Россельхозбанком. Но этого не достаточно.Вот, так постепенно, российская власть готовит передачу своих функций по наследству. Как говорится, первый пошел.А, не за горами, второй, третий и так далее. Благо, Господь Бог не обидел власть придержащих наследниками, которые в дальнейшем смогут обеспечить безопасность высокопоставленных отцов от возможных преследований и в полной мере сохранить заработанное ими.Может действительно настало время должность Президента заменить на Царя.
18.05.2018, 18:02
Гость: D.D.

Эт у его такое представление об прекрастном, ага, - ну типо антиэтика и все такое.
18.05.2018, 17:33
Гость: Future

Главные проблемы которые имеет Россия ето економика, санкции, военные базы и Украина.
1) Економика решается только при толковом председателе Правительства.
В настоящее время Председателем Правительства может быть только один человек ето талантливый политический и государственный деятель
Пётр Толстой. Только Пётр Толстой обладает исключительными природными данными что бы решить економические проблемы социальной системы.
2) Санкции, военные базы и Украина решается Министерством Иностранных Дел и таким Министром может быть только Александер Хинштейн.
Александер Хинштейн уникальный, одарённый и исключительно талантливый политический и государственный деятель.
Только Александер в состоянии решить проблемы санкций, военные базы и проблемы с Украиной будучи Министром Иностранных Дел.
Александр Хинштейн — член Союза журналистов Российской Федерации и Союза журналистов города Москвы, лауреат многих профессиональных премий: «Золотое перо России», премии А.Боровика, премии ФСБ за лучшее произведение литературы и искусства, премии г. Москвы в области журналистики, премии МВД России за лучшее произведение о деятельности органов, подразделений и служб МВД. Член Президиума Ассоциации юристов России.
В 2009 году включерешаетс в кадровый резерв управленческих кадров, находящихся под патронажем Президента России. Имеет целый ряд НАГРАД.
Сейчас главное укомплектовать Правительство для решения проблем которые имеет Россия.
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